Giallo a Salerno, rinvenuto un cadavere nudo in strada

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Nelle ultime ore un episodio misterioso ha scosso la zona orientale di Salerno. In via Generale Clark, all’interno di una traversa, alcuni passanti hanno notato il corpo senza vita di un uomo e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine e i soccorsi. Lo riporta Il Mattino.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca, ma per l’uomo – ritrovato riverso a terra indossando soltanto la biancheria intima – non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La polizia di Stato è intervenuta per i rilievi del caso, mentre si attende l’arrivo del medico legale per un primo esame esterno. L’identità della vittima non è ancora stata accertata, così come le cause della morte. Tra le ipotesi al vaglio vi sono un improvviso malore o un’overdose. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo – un cinquantenne – sarebbe stato noto in zona come parcheggiatore abusivo.

