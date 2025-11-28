PUBBLICITÀ
Giallo in Campania, 19enne trovato senza vita in casa

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Un giovane di 19 anni, straniero, è stato trovato morto in un appartamento in pieno centro città ad Avellino. Il dramma si è consumato all’interno di un’abitazione a pochi passi dal Tribunale, in un palazzo tra via Tagliamento e via Esposito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti delle Volanti della Questura di Avellino.

All’interno dell’abitazione sono stati eseguiti i primi accertamenti. Si pensa a un gesto autolesionistico. Le indagini da parte dei poliziotti vanno avanti per chiarire ogni aspetto della vicenda.

