Giallo in Campania, marito e moglie trovati morti in un laghetto

Una tragedia improvvisa e dolorosa ha colpito la comunità di Guardia Sanframondi. Michele Pelosi, 84 anni, e Maria Natalina Di Guglielmo, 86 anni, sono stati trovati senza vita all’interno di un laghetto situato in località Pineta, nei pressi dell’area pic-nic del paese. Un evento che ha lasciato sgomenti familiari e concittadini.

L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando i due coniugi si erano allontanati dalla loro abitazione, distante poche centinaia di metri dal luogo del ritrovamento, senza fare ritorno. Preoccupati per la prolungata assenza, i familiari hanno denunciato la scomparsa e avviato personalmente le ricerche.

Il corpo dei due anziani è stato individuato poco dopo dai carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, guidata dal capitano Massimo Milano. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, con il gruppo Saf del comando provinciale di Benevento e il distaccamento di Telese Terme, oltre ai sanitari del 118. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Dopo il recupero, le salme sono state trasferite all’obitorio del cimitero di Guardia Sanframondi, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Maria Dolores De Gaudio, mentre il medico legale effettuerà una visita esterna per chiarire con certezza le cause del decesso. Al momento, l’ipotesi più accreditata resta quella di una tragica fatalità.

Restano però molti interrogativi. Perché uscire di casa in una giornata caratterizzata da pioggia battente e temperature rigide? Il laghetto in cui sono stati trovati i coniugi è di dimensioni contenute e in passato veniva utilizzato come abbeveratoio per animali o come punto di rifornimento per elicotteri e mezzi antincendio. Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude che uno dei due possa essere stato colpito da un malore e che l’altro, nel tentativo di prestare aiuto, sia rimasto a sua volta coinvolto.

L’uomo era molto conosciuto in paese: per anni aveva gestito un bar nei pressi della Fontana del Popolo, nel cuore del centro cittadino, diventando un punto di riferimento per molti. La notizia della loro morte ha quindi toccato profondamente l’intera comunità.

Il sindaco Raffaele Di Lonardo ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e dei cittadini: «Guardia è sconvolta. È una tragedia che colpisce tutti noi. C’è un dolore profondo e una grande commozione. In questo momento il paese intero si stringe attorno ai familiari».

Nel frattempo, il paese vive ore di silenzio e raccoglimento, mentre le indagini proseguono per ricostruire le ultime ore di Michele Pelosi e Maria Natalina Di Guglielmo e fare piena luce su quanto accaduto in quella che, sempre più, appare come una drammatica e imprevedibile fatalità.