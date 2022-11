Gigi D’Agostino torna sui social, un anno fa l’annuncio della grave malattia

Dopo mesi di assenza, Gigi D’Agostino torna sui social. E lo fa postando una foto, senza didascalia, che lo ritrae con alle spalle il lago e la testa coperta da un cappello, ma soprattutto sorridente. Ed è proprio quel sorriso che torna ad accendere la speranza tra i suoi numerosissimi fan.

GIGI D’AGOSTINO TORNA SUI SOCIAL: A FINE 2021 L’ANNUNCIO DELLA MALATTIA

Gigi D’Agostino, noto al pubblico come GigiDag, è uno dei dj e producer più amati e famosi al mondo. Celebri i suoi pezzi “Bla Bla Bla”, “L’Amour Toujours”, “Another Way” e “The Riddle”, aveva annunciato circa un anno fa di essere stato colpito “in maniera molto grave e aggressiva” da una malattia, che lo stava debilitando e lasciando senza forze.

Iconico, non a caso, lo scatto pubblicato a gennaio 2022 su Instagram, che lo ritrae mentre camminava poggiandosi su un deambulatore e col viso molto provato.

“Spero che questo nuovo anno mi doni un po di pace e di forza…Un abbraccio di cose belle a tutti voi…Grazie per i vostri pensieri…Tanto Amore”. Queste le sue parole all’epoca.

UN MESSAGGIO DI SPERANZA PER I FAN

La foto, come anticipato, non riporta alcuna didascalia, ma è quel sorriso a riaccendere la speranza tra i suoi fan, quei suoi fan che, insieme a lui, non hanno mai perso la speranza augurandosi che tutto possa rientrare presto e che D’Agostino possa presto tornare a far ballare il suo pubblico sulle note dei suoi indimenticabili successi.