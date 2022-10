Gigi D’Alessio, omaggio da brividi a Maradona durante il concerto: commozione sul palco

È cominciato “Noi due tour”, il tour di Gigi D’Alessio che nei mesi di ottobre e novembre porterà l’artista a cantare nei principali teatri italiani. Le prime date si sono già tenute al Teatro Augusteo di Napoli ed è stato proprio durante una delle sue esibizioni che Gigi ha voluto omaggiare Diego Armando Maradona.

Presente, tra il pubblico, Diego Junior che ha pubblicato il video sui social. Le foto di Diego passavano sul maxischermo mentre l’artista napoletano intonava “Si tornasse a nascere”.

La toccante dedica di Gigi D’Alessio a Diego Armando Maradona

“Nel 2013 io ho scritto una canzone, avevo appena finito di registrare l’album e andai a Dubai perché mi dovevo incontrare con il più grande di tutti che era Diego Armando Maradona. Dovevamo fare una cosa che non c’entra con questa canzone, un’intervista doppia, per la televisione. Sono stato lì 15 giorni, a casa con loro. Mi chiese cosa stavo facendo e risposi che avevo appena finito il disco e gli faccio sentire l’ultima canzone che avevo scritto. Quando la sente mi dice: “Gigi hai scritto una canzone su di me?”. E io gli rispondo: “No veramente è su di me”. Lui allora mi spiega: “No perché questa è proprio la mia storia”. Pensandoci bene un poco sì, perché è la storia di chi si sente solo anche quando sei famoso nel mondo come lui. Poi mi chiede se vogliamo fare insieme il video di questa canzone. Allora decido di fare il video da solo su di lui e poi solo nella parte finale una piccola parte dove ci sono anche io che entro con lui. È stato tutto molto improvvisato, credetemi la canzone è molto bella e fa così“.