Gigi D’Alessio “re” della Reggia di Caserta, 10 concerti evento nel 2026: i dettagli

‘Maratona’ di concerti di Gigi D’Alessio che torna alla Reggia di Caserta il prossimo anno: 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno.

Dal palco della storica Piazza Carlo di Borbone, l’artista napoletano è pronto ad abbracciare ancora migliaia di fan e ripercorrere insieme oltre trent’anni di carriera, dai grandi successi fino all’ultimo singolo “Un selfie con la vita”. I biglietti per i nuovi concerti saranno disponibili a partire da martedì 16 settembre.

D’Alessio torna per la quarta volta alla Reggia di Caserta nell’ambito di “Un’estate da BelvedeRE – Reggia Session”, il festival campano diretto da Massimo Vecchione, con il patrocinio del Comune, giunto alla sua 11ma edizione.

Una manifestazione che domani ospita De Gregori, poi Giorgia e Gianna Nannini e che ha programmato la nuova edizione del 2026 con Caparezza a settembre e ora con le 10 date di D’Alessio. Una kermesse musicale attesa e punto di riferimento per la musica live nel Sud.

Alla vigilia delle 7 date in Piazza del Plebiscito tutte sold out – 19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre – D’Alessio, si sottolinea, “è già pronto per scrivere un nuovo capitolo della sua avventura live per il prossimo anno con ‘Gigi Palasport 2026’ e i 10 appuntamenti alla Reggia.

I concerti sono prodotti da GGD e Friends & Partners, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Info su www.friendsandpartners.it

Di seguito il calendario dei prossimi live di Gigi D’Alessio:

19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre 2025 – Napoli, Piazza del Plebiscito

– 18 marzo 2026 – Roma, Palazzo dello Sport

– 20 marzo 2026 – Bari, Palaflorio

– 23 marzo 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

– 25 marzo 2026 – Torino, Inalpi Arena

– 11 aprile 2026 – Padova, Kioene Arena

– 17 aprile 2026 – Ancona, Palaprometeo

– 18 aprile 2026 – Bologna, Unipol Arena

– 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno 2026 – Reggia di Caserta