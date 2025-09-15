PUBBLICITÀ
HomeCulturaEventiGigi D'Alessio "re" della Reggia di Caserta, 10 concerti evento nel 2026:...
EventiMusica

Gigi D’Alessio “re” della Reggia di Caserta, 10 concerti evento nel 2026: i dettagli

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Gigi D'Alessio
Gigi D'Alessio "re" della Reggia di Caserta, 10 concerti evento nel 2026: i dettagli
PUBBLICITÀ

‘Maratona’ di concerti di Gigi D’Alessio che torna alla Reggia di Caserta il prossimo anno: 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno.

Dal palco della storica Piazza Carlo di Borbone, l’artista napoletano è pronto ad abbracciare ancora migliaia di fan e ripercorrere insieme oltre trent’anni di carriera, dai grandi successi fino all’ultimo singolo “Un selfie con la vita”. I biglietti per i nuovi concerti saranno disponibili a partire da martedì 16 settembre.

PUBBLICITÀ

D’Alessio torna per la quarta volta alla Reggia di Caserta nell’ambito di “Un’estate da BelvedeRE – Reggia Session”, il festival campano diretto da Massimo Vecchione, con il patrocinio del Comune, giunto alla sua 11ma edizione.

Una manifestazione che domani ospita De Gregori, poi Giorgia e Gianna Nannini e che ha programmato la nuova edizione del 2026 con Caparezza a settembre e ora con le 10 date di D’Alessio. Una kermesse musicale attesa e punto di riferimento per la musica live nel Sud.

Alla vigilia delle 7 date in Piazza del Plebiscito tutte sold out19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre – D’Alessio, si sottolinea, “è già pronto per scrivere un nuovo capitolo della sua avventura live per il prossimo anno con ‘Gigi Palasport 2026’ e i 10 appuntamenti alla Reggia.

I concerti sono prodotti da GGD e Friends & Partners, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Info su www.friendsandpartners.it

Di seguito il calendario dei prossimi live di Gigi D’Alessio:

  • 19, 20, 21, 23, 26, 27 e 28 settembre 2025Napoli, Piazza del Plebiscito
  • 18 marzo 2026Roma, Palazzo dello Sport
  • 20 marzo 2026Bari, Palaflorio
  • 23 marzo 2026Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 25 marzo 2026Torino, Inalpi Arena
  • 11 aprile 2026Padova, Kioene Arena
  • 17 aprile 2026Ancona, Palaprometeo
  • 18 aprile 2026Bologna, Unipol Arena
  • 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 giugno 2026Reggia di Caserta
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati