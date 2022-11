Gioca Gratta e vinci da 20, operaio vince 2 milioni: “Ora vado in pensione”

Nella smorfia napoletana il numero 14 è associato a “L’ubriaco”. E chissà quanti brindisi deve aver fatto, per festeggiare come si deve, il fortunato cliente della Tabaccheria 73 di viale Verona, a Vicenza. Che, proprio grazie al numero 14, ha vinto 2 milioni di euro con un gratta e vinci da 20.

Chi è il fortunato vincitore: un operaio di Vicenza

“Non credeva ai suoi occhi. Ha controllato il Gratta e vinci due volte e così ho fatto anch’io quando me lo ha consegnato, perché è una cosa che non si vede tutti i giorni. Poi mi ha detto: ‘Ti prego, dimmi che me ne vado in pensione’“, racconta il titolare della tabaccheria Pio Francesco Sola che gestisce il negozio con i soci Fernando ed Emanuel. Che dicono: “Siamo contenti perché è una persona che ne aveva bisogno e se lo merita. È un operaio sulla cinquantina, sposato e padre di tre figli, che abita in questa zona e che lavora da tutta la vita“. Secondo il racconto del titolare dell’esercizio pubblico, il fortunato vincitore si era presentato in tabaccheria, assieme alla moglie, attorno alle 12.30 di sabato. Ha acquistato un gratta e vinci della lotteria “Maxi miliardario”, si è messo in disparte e lo ha grattato. Dopodiché si è presentato dal titolare per chiedergli di verificare e, una volta rassicurato sul fatto che avesse vinto, ha abbracciato la moglie stringendola così forte da rischiare di soffocarla.

Le parole dei proprietari della tabaccheria

“Gli altri clienti che c’erano in negozio hanno capito quello che era successo – proseguono il titolare e i suoi soci – e tutti quanti si sono complimentati con lui. È la vincita più alta mai fatta in questa tabaccheria e, crediamo, una delle più importanti di tutta la città. Vincite così grosse sono rare”. Pio Francesco, Fernando ed Emanuel hanno fatto le fotocopie del tagliando fortunato e le hanno utilizzate per tappezzare il negozio, affiggendo anche altri cartelli che pubblicizzano la maxi vincita. Il neo milionario e la moglie li hanno ringraziati e sono tornati a casa per comunicare la straordinaria notizia ai figli. “Lo conosciamo e siamo sicuri che tornerà presto per festeggiare anche assieme a noi“, scommettono il titolare e i soci. Molto probabilmente l’operaio, che può permettersi ora di anticipare la pensione, non tornerà a mani vuote. Forse ha già messo in fresco una bottiglia da stappare assieme a loro per celebrare come si deve il 14 de “L’ubriaco” che gli ha portato (molta) fortuna.