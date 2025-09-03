PUBBLICITÀ

Venti apparecchi ed elevate sanzioni per 143 mila euro. E’ il risultato di una serie di finalizzati al contrasto del gioco illegale eseguiti a Gragnano, in provincia di Napoli dalla Guardia di Finanza.

Giochi illegali nei centri scommesse a Gragnano, sequestrate 20 videoslot

I finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata e della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno eseguito dieci controlli in altrettanti esercizi commerciali e circoli privati grazie ai quali sono stati individuati e sequestrati 20 apparecchi VLT (video lottery terminal) privi di autorizzazioni e non collegati alla rete AAMS.

PUBBLICITÀ

Sotto sequestro sono finiti anche gli importi giocati e non ancora riscossi dall’esercente: 9.052 euro. In due locali è stata accertata l’assenza della tabella dei giochi proibiti, in violazione dell’articolo 110 TULPS che ne prevede l’esposizione in luogo visibile.

Tre persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di gioco d’azzardo e delle violazioni ex art. 17 TULPS sono state denunciate e altre 4 segnalate all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, nei cui confronti sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 143.000 euro.