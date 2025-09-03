PUBBLICITÀ
Giochi illegali nei centri scommesse a Gragnano, sequestrate 20 videoslot

Di Nicola Avolio
Venti apparecchi ed elevate sanzioni per 143 mila euro. E’ il risultato di una serie di finalizzati al contrasto del gioco illegale eseguiti a Gragnano, in provincia di Napoli dalla Guardia di Finanza.

I finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata e della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno eseguito dieci controlli in altrettanti esercizi commerciali e circoli privati grazie ai quali sono stati individuati e sequestrati 20 apparecchi VLT (video lottery terminal) privi di autorizzazioni e non collegati alla rete AAMS.

Sotto sequestro sono finiti anche gli importi giocati e non ancora riscossi dall’esercente: 9.052 euro. In due locali è stata accertata l’assenza della tabella dei giochi proibiti, in violazione dell’articolo 110 TULPS che ne prevede l’esposizione in luogo visibile.

Tre persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di gioco d’azzardo e delle violazioni ex art. 17 TULPS sono state denunciate e altre 4 segnalate all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, nei cui confronti sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 143.000 euro.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

