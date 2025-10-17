Gioco d’azzardo online, a Napoli si spende tre volte più della media: 4.800 euro a persona

PUBBLICITÀ

La voglia di vincere, l’illusione del guadagno facile e la rincorsa al denaro: è questo il motore che spinge sempre più persone verso il gioco d’azzardo. Ma dietro la promessa di facili fortune si nasconde una realtà ben diversa, fatta di perdite crescenti e dipendenza. Il Libro Nero dell’Azzardo 2025 fotografa un fenomeno in continua espansione e un primato di cui non andare fieri: l’Italia è il primo Paese in Europa per perdite da gioco online, con 21 miliardi di euro svaniti nel 2023, superando perfino il Regno Unito.

Il quadro territoriale mostra differenze nette: è il Sud Italia a guidare la classifica delle aree più coinvolte. Catania, Palermo e Napoli risultano le città dove si spende di più, con una spesa media annua che tocca i 4.800 euro a persona. Anche la provincia di Forlì-Cesena non è immune alla crescita del fenomeno. Qui, secondo i dati del 2024, ogni cittadino tra i 18 e i 74 anni ha giocato in media 1.383,39 euro online, collocando la provincia all’85° posto su 103 a livello nazionale.

Nel complesso, nel 2024 le giocate totali hanno raggiunto i 392,3 milioni di euro, con vincite per 369,5 milioni e perdite per 22,8 milioni. Rispetto al 2023, la spesa è cresciuta di circa il 10%, proseguendo un trend che non accenna a fermarsi: nel 2023 erano stati spesi 356 milioni, nel 2022 318 milioni. Le grandi città registrano volumi ancora più impressionanti: Roma supera il miliardo di euro di perdite, Milano oltrepassa i 600 milioni, mentre Genova (+18%) e Bologna (+16%) segnalano incrementi a doppia cifra.