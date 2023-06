Sole, caldo e afa su Napoli: temperature oltre i 30 gradi nel primo weekend d’estate

PUBBLICITÀ

Dopo settimane di temperature sotto le medie stagionali, gli ultimi giorni sono stati condizionati da caldo e afa in tutta la Campania. La giornata di oggi, giovedì 22 giugno, non fa eccezione. Come riportato dagli esperti de ilMeteo.it, oggi la temperatura minima sarà di 20°C e massima di 33°C. Entrando nel dettaglio, avremo sole e caldo al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 33°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 20°C.

Venerdì 23 giugno: giornata prevalentemente serena e afosa, temperature comprese tra 20 e 32°C. Entrando nel dettaglio, avremo bel tempo e caldo al mattino, cielo poco nuvoloso al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 32°C, la minima di 20°C alle ore 5.

Sabato 24 giugno: giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, minima 20°C, massima 32°C. Entrando nel dettaglio, avremo soleggiamento diffuso al mattino, nuvolosità sparsa al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 32°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 6 sarà di 20°C.