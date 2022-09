Giugliano, “5 euro all’ora per fare il fattorino”: l’offera di lavoro virale sul web

È diventata virale sul web un offerta di lavoro come fattorino pubblicata da una pizzeria sul gruppo Facebook Licola-Varcaturo-Lago Patria. Il titolare, lasciando la libertà di preferire due opzioni di orario, offre 40 o 30 euro al giorno che, diviso per le ore di lavoro, significa guadagnare circa 5 euro ad ora. L’episodio è stato ripreso e commentato da Francesco Emilio Borrelli: “Offesa alla dignità, vergognoso. Serve pressione delle autorità su questi sfruttatori. Spingiamo per legge contro lavoro sottopagato”.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli

“Ci hanno segnalato che su alcuni gruppi social di Lago Patria gira un’offerta di lavoro da parte di una pizzeria a dir poco vergognosa. Una paga da circa 5 euro all’ora per fare il fattorino, una cifra che mortifica la dignità e che, definirla vergognosa, è riduttivo. Si continua, purtroppo, a far leva sulle difficoltà di questo periodo, sulla fame di tante persone, sulla necessità impellente di lavorare. Ma questa offerta, come tantissime altre che ogni giorno ci vengono segnalate, sono un chiaro tentativo di sfruttare i lavoratori. Da tempo denunciamo questa piaga; ricordiamo nei mesi scorsi la denuncia di Francesca, la ragazza di Secondigliano che denunciò un’offerta di lavoro da dieci ore al giorno per meno di 300 euro al mese. Serve la pressione delle autorità su questi sfruttatori, per questo continuiamo a spingere per elaborare una legge regionale contro il lavoro nero e sottopagato”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, che ha ricevuto diverse segnalazioni in relazione all’offerta di lavoro pubblicata sui social.