Giugliano, da Pezzella a Tartarone: chi sono i grandi esclusi dal nuovo Consiglio comunale

E’ stata l’elezione delle grandi novità ma anche di alcuni esclusi eccellenti. Se da una parte vedremo sedere tra gli scranni dell’Assise tanti volti nuovi (leggi qui la composizione del nuovo consiglio comunale a Giugliano), dall’altra non ci saranno alcuni consiglieri uscenti e volti noti della politica locale. Si tratta comunque di dati che possono essere ancora oggetto di modifiche a seguito di riconteggio, soprattutto per quelle posizioni ancora in bilico.

Non ce l’ha fatta per pochi voti Salvatore Pezzella, unico outsider in campo con la lista civica che portava il suo nome. Nonostante il buon risultato raggiunto, l’ex M5S dopo due consiliature consecutive non siederà tra i banchi dell’Assise.

In Italia Viva non ce la fa l’ex consigliera uscente Raffaelina Acone prima dei non eletti con 436 preferenze. Anche l’ex assessore Giulia Palma si ferma a 200 voti. Prima dei non eletti nel Pd è Anna Giulia Russo (517), poi l’ex consigliere uscente Francesco Comune (451). L’accopiata Giuseppe Di Girolamo (417) e Carla Rimoli (365) fuori dai giochi ma comunque con un ottimo risultato con rispettivamente. Buonissima affermazione anche per l’architetto Vincenzo Riccardo con 338 preferenze.

Nella lista Giugliano Democratica la prima dei non eletti è Bianca Perna con 323 voti. Fuori l’ex consigliere uscente Carlo Carleo fermo a 137 preferenze

Nella lista Azione grande escluso è l’ex consigliere e assessore Cristoforo Tartarone, primo dei non eletti a 404 voti. Fuori anche l’ex assessore Angelo Abbate con 364 preferenze.

In Forza Italia c’è un giallo perché due consiglieri sono a pari voti: Nicola Sodano e Lucia Ciccarelli, entrambi a 485 voti. Bisognerà vedere nel riconteggio chi entrerà. Restano fuori l’ex consigliera uscente Caterina Sestile e l’ex consigliere Luigi Russo, fedelissimo di Pianese. Buon risultato anche dell’imprenditrice della zona Asi Rosalia Di Nardo con 192 prefererenze.

In Fratelli d’Italia la prima dei non eletti è la giovane Katia Petito (426 voti), che entrerebbe in caso di dimissioni di Pianese.

Nella civica Vivere Giugliano buona affermazione di Felice Galluccio, primo dei non eletti con 398 preferenze.

Niente da fare nemmeno per gli ex consiglieri Francesco Pugliese e Valentino Pugliese

