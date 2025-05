Giugliano, il nuovo Consiglio rinnovato per metà: rieletti 13 uscenti, 15 volti nuovi e 4 grandi ritorni

PUBBLICITÀ

Un consiglio comunale rinnovato per metà, ben 15 su 32 neo eletti a Giugliano sono volti completamente nuovi negli scranni nel consiglio comunale. Con la vittoria di Diego D’Alterio, candidato a sindaco del centrosinistra, si apre una nuova fase politica per la città di Giugliano, che vede la maggioranza e l’opposizione divisa in due blocchi nettamente contrapposti: da una parte 20 del centrosinistra e dall’altra 12 della minoranza di centrodestra. Non ce l’ha fatta per un soffio l’outsider Salvatore Pezzella ad entrare in Assise.

Riguardo gli eletti, ci sono 13 consiglieri uscenti, di cui 10 nella coalizione di centrosinistra e 3 di centrodestra. Inoltre ci sono 4 grandi ritorni di consiglieri che in passato hanno già ricoperto la carica

Gli uscenti rieletti nel centrosinistra sono: Adriano Castaldo (PD 1265), Francesco Cacciapuoti (PD, 929), Ilaria Fasano (PD 693), Paola Visconti (PD, 869), Salvatore d’Agostino (Giugliano Democratica, 365), Antonio Granata (Giugliano Democratica 1333), Francesco Di Domenico (Italia Viva 790), Mario Maisto (Giugliano Democratica 632), Luigi Guarino (Lista Guarino 1791), Rosario Ragosta (Azione con Calenda, 683).

Gli uscenti nel centrodestra rieletti sono: Pasquale Ascione (Fratelli d’Italia, 632), Francesco Iovinella (Fratelli d’Italia, 2460), Giovanni Pirozzi (forza italia)

I grandi ritorni di ex consiglieri: Oltre a Giovanni Pianese ci sono Francesco Carleo (668 Forza Italia), Domenico Panico (UDC, 795) e Francesco Mallardo (Riformisti)

I nuovo 15 neo eletti sono: Bianco Immacolata (lista Guarino), Vincenzo Esposito (PD 1062), Michela Fato (Noi con Giugliano, 1139), Andrea Galluccio (Noi con Giugliano, 1042), Giuliano Galluccio (PD 611), Francesco Gambardella (Comitato Civico Costiero, 832) Anastasia Katsivelos (Azione con Calenda, 426), Filomena Lanzaro (Fratelli d’Italia, 1083), Caterina Migliaccio (Lista Guarino, 559), Roberta Napolitano (PD, 716), Gianluca Pianese (Vivere Giugliano, 540), Giovanni Pianese, (Forza Italia, 19571), Giovanni Pirozzi (Forza Italia, 1037), Riccardo Isabella (Italia Viva, 456) che però è stata ex assessore uscente, Luigi Ruggiero (Comitato Civico Costiero, 545), Salvatore Davide (Giugliano Democratica, 377), Nicola Sodano (Forza Italia, 485).

Le donne sono in totale 9 di cui 5 nel centrosinistra e due nel centrodestra.

