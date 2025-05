Giugliano, il neosindaco D’Alterio: “Partiremo dalla Fascia Costiera”

PUBBLICITÀ

Diego D’Alterio è il nuovo sindaco di Giugliano. Il candidato del PD ha vinto al primo turno le elezioni raggiungendo il 54% di preferenze e superando così Giovanni Pianese, figura in lizza del Centrodestra. Molto distaccato, invece, l’outsider Salvatore Pezzella, già consigliere comunale e metropolitano del Movimento 5 Stelle, che in queste elezioni amministrative ha guidato una lista civica.

Il vantaggio di D’Alterio si è consolidato progressivamente con l’avanzare dello spoglio, rendendo la sua vittoria evidente sin dalle prime fasi. Il neosindaco ha scelto di non presenziare nel comitato elettorale durante la lunga attesa dei risultati, preferendo affidarsi alla tradizione e alla scaramanzia: come da consuetudine, ha seguito lo scrutinio all’interno della scuola di famiglia.

Poco dopo l’ufficialità del risultato, D’Alterio si è recato sotto la sede del Partito Democratico in via Aniello Palumbo dove ha rilasciato le sue prime dichiarazioni pubbliche. Alla domanda sull’ipotesi di uno scioglimento del consiglio comunale – ipotesi evocata dal suo avversario Giovanni Pianese ai nostri microfoni (qui l’articolo) – ha replicato con un laconico quanto eloquente: “No comment”. “C’è poco da rispondere a queste parole” ha poi aggiunto.

“Ripartiremo dalla Fascia Costiera”

Giunto in Piazza Gramsci, D’Alterio ha commentato il plebiscito di voti ottenuto in Fascia Costiera, ringraziando gli elettori e promettendo che la zona sarà al centro delle prime azioni di governo. “Io vengo da lì per dimostrare che noi ci siamo – ha detto ai nostri microfoni -. Si parte dalla Fascia Costiera e si arriva al centro. È più che una promessa. Io ero lì ad attendere i risultati e queste è una grande dimostrazione. Cosa ho detto a Luigi Guarino? Che gli voglio bene”.

“Riapriremo il Corso Campano – ha poi aggiunto -, io sono di poche parole. Quello che dico, quello porto avanti”. “A chi dedico questa vittoria? A tutti noi, a tutta la squadra. Da Giugliano centro alla Fascia Costiera” ha concluso.

Una novità per Giugliano ma anche continuità con la vecchia amministrazione

D’Alterio, nato a Villaricca il 18 ottobre del 1976, Diego D’Alterio è laureato in Economia e Commercio ed esercita la professione di consulente del lavoro. Il 48enne ha guidato una coalizione composta da Partito Democratico, Azione, Italia Viva, Giugliano Democratica, Lista Guarino e Comitato Civico Costiera. L’esponente democrat alla prima candidatura a sindaco ha conquistato la fascia tricolore. D’Alterio rappresenta, dunque, una novità, ma anche la continuità con l’amministrazione Pirozzi, nella quale ha svolto il ruolo di capogruppo del Pd.

Una sfida particolare per D’Alterio quella con Pianese, di cui era stato consigliere comunale di maggioranza con l’elezione nel 2008 nel Centro per la Libertà. Alle elezioni del 2015 fu poi eletto consigliere di minoranza con il Pd, con cui è stato rieletto nel 2020 svolgendo il ruolo di capogruppo nella maggioranza targata Nicola Pirozzi. Nel mezzo con il suo predecessore Nicola Pirozzi ha condiviso un’esperienza in Città Metropolitana, di cui è stato consigliere fino a febbraio 2020.

