Campania protagonista dell’ultimo concorso del Lotto, anche le isole vincenti. A Procida si festeggia una vincita da 25.350 euro, realizzata con una giocata da 5 euro sui numeri 30-34-80-84 su tutte le ruote. A Forio, sull’isola di Ischia, è stata registrata una vincita da 23.750 euro. A Giugliano in Campania, invece, un terno secco, 18-38-41 sulla ruota Nazionale, ha fruttato oltre 9.000 euro. In totale, nella regione sono stati vinti oltre 58mila euro.

L’ultimo concorso ha distribuito oltre 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 690 milioni dall’inizio dell’anno.

Tre le 3 città italiane fortunate nell’ultimo Weekend che hanno vinto 56mila euro al 4 Stella al Superenalotto, c’è anche Gragnano. Nell’ultimo appuntamento non è stato centrato nessun 6, ma sono stati realizzati sei ‘5’ da 33.610,45 euro ciascuno e tre “4 Stella” da 56.874,00 euro. Le vincite con i punti 4 Stella sono state realizzate a: Alessandria presso il punto vendita Edicola situato in via San Giovanni Bosco c/o c c Panorama snc tramite schedina 2 pannelli; Maniago presso il punto vendita American Bar situato in via Umberto I^ 23 tramite quick pick multistella.

A Gragnano, invece, un fortunato giocatore ha vinto dopo la giocata presso il punto vendita Bar di Nocera, in Via Castellammare tramite schedina 2 pannelli. Al momento il jackpot è a quota 62,9 milioni di euro, dietro ai 71 milioni dell’Euromillions ed ai 72 dell’Eurojackpot. A riportare i dati è l’Agimeg.