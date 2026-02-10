Giugliano, l’ex commissario cittadino del Pd Dinacci eletto segretario metropolitano

PUBBLICITÀ

Francesco Dinacci è il nuovo segretario metropolitano del Partito Democratico di Napoli. La proclamazione arriva al termine del congresso, dopo che la Commissione per il Congresso di Napoli ha certificato ufficialmente la conclusione delle votazioni nelle assemblee di circolo.

I numeri attestano una partecipazione significativa: hanno votato 3.308 iscritti, con 7 schede nulle e 27 schede bianche. Dinacci e la lista a lui collegata hanno ottenuto 3.274 voti validi, sancendo un risultato netto. La Commissione, presieduta da Assunta Tartaglione, ha convocato per venerdì 20 febbraio l’Assemblea provinciale, durante la quale avverrà la proclamazione formale del segretario metropolitano.

PUBBLICITÀ

«Ho scelto nei giorni scorsi – ha dichiarato Dinacci – di condurre una campagna congressuale di ascolto, di dialogo e di confronto umile, un piccolo viaggio nei territori della nostra complessa area metropolitana, perché la direzione chiara che vogliamo intraprendere è rilanciare il partito dei circoli per costruire una proposta più forte e solida che sfidi dal territorio la destra della rassegnazione e della paura».

All’elezione di Dinacci ha fatto seguito anche la presa di posizione del Circolo del Partito Democratico di Giugliano, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato del congresso. In una nota, il circolo sottolinea come il nuovo segretario metropolitano abbia già dimostrato doti di dialogo, ascolto e sintesi politica, in particolare durante il commissariamento del PD di Giugliano, contribuendo a ristabilire un clima di confronto costruttivo e unità interna.

Il Circolo PD di Giugliano ha inoltre rivolto un ringraziamento al segretario metropolitano uscente, Giuseppe Annunziata, per il lavoro svolto negli anni alla guida del partito sul territorio metropolitano.

Al nuovo segretario metropolitano vanno infine gli auguri di buon lavoro, con l’auspicio di proseguire un percorso politico fondato sulla partecipazione, sul rafforzamento dei circoli e su una visione condivisa per il futuro dell’area metropolitana di Napoli.