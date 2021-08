Per la prima volta nella storia della città di Giugliano una seduta di consiglio comunale è stata celebrata in fascia costiera. Stamattina l’Assise si è riunita all’interno dei locali del Gruppo Radar dell’Areonautica militare di Licola (22esimo Gr.D.A.M.I.) ospiti del comandante, il tenente colonnello Maurizio Tancredi. A fine Consiglio ha presentato il lavoro del suo Gruppo (difesa spazio aereo) e accompagnato gli amministratori a visitare la base.

La seduta è stata l’occasione per approvare la variante urbanistica al Puc che darà finalmente il via libera ad un investimento sulla fascia costiera di 10milioni di euro. Un progetto nato durante l’Amministrazione Pianese, come ristoro alla realizzazione della Base Nato di Lago Patria. L’ordine del giorno è passato all’unanimità dei presenti. Soddisfatto il sindaco Nicola Pirozzi: “Questa mattina, presso la base radar dell’Aeronatucia militare, abbiamo messo al suo posto un altro tassello importante del mosaico approvando la variante urbanistica al Puc che darà finalmente il via libera ad un investimento sulla fascia costiera di 10milioni di euro. Era lì dal 2011 e negli anni i ritardi hanno avuto il sopravvento. Oggi recuperiamo il tempo perso scrivendo una pagina importante per Giugliano e in particolare per la fascia costiera.

Ringrazio i dipendenti comunali che nonostante le esigue risorse a disposizione stanno lanciando il cuore oltre l’ostacolo per cercare di seguire gli indirizzi dell’amministrazione; ringrazio la coalizione di governo per l’ennesima prova di unità e di amore verso questo territorio. Ringrazio il centrodestra che da minoranza responsabile ha votato l’atto proposto dall’amministrazione, approvato all’unanimità, dimostrando che quando in campo ci sono gli interessi di Giugliano non esistono steccati divisori.

Mi dispiace, allo stesso tempo, l’assenza di una parte della minoranza sempre in prima linea quando c’è da offendere e da alzare polveroni; oggi, invece, di fronte a fatti concreti, di fronte agli interessi di Giugliano sceglie di disertare il Consiglio e il confronto preferendo le strumentalizzazioni sui social al dibattito in aula. Mi dispiace veramente perché hanno perso l’ennesima occasione per dare una mano alla città”.

Si può raccontare tutto ai cittadini ma poi i fatti sono quelli che contano. Questa mattina grazie alla maggioranza di centrosinistra ed alla minoranza di centrodestra è stata approvato all’unanimità un atto che consentirà un investimento di 10milioni di euro in fascia costiera. Un investimento del 2011. E questa è l’unica cosa che veramente conta. Avanti insieme, con la forza e l’orgoglio di persone perbene che vogliono migliorare la propria terra. Per noi la politica è e sarà sempre e solo questa. Chi continuerà a seminare odio per cercare di fermare il cammino dell’amministrazione, non è mio nemico. È il nemico di Giugliano!

Il presidente del Consiglio Adriano Castaldo

“Oggi è stata una giornata storica per la nostra città ed in particolar modo per quella parte di città situata in Fascia Costiera. Il Consiglio Comunale di quest`oggi non si è tenuto nella sala consiliare del comune, ma presso la base radar dell’Aereonautica militare di Licola, una location simbolica, scelta per lanciare un segnale istituzionale importante. Non ci sono parti di città di serie A o di serie B, non c`è un centro ed una periferia da trattare in modo diverso, ma bensì una città, Giugliano, grande e complessa, ma unita, e delle istituzioni che devono essere presenti in modo altrettanto unitario in tutto il nostro territorio.

In questa location inedita è arrivato un risultato importantissimo per la Fascia Costiera e per la città tutta: l’approvazione della variante urbanistica che consentirà di dare il via libera ad un investimento di circa 10 milioni di euro, destinati alla realizzazione di interventi stradali che rappresentano l`inizio di un percorso di riqualificazione e valorizzazione di tutta l`area in questione. Un progetto fermo dal 2011 e che oggi finalmente viene approvato dal Consiglio Comunale e quindi può andare finalmente verso la direzione della realizzazione concreta, dopo un attesa durata fin troppi anni”.