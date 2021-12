Assurdo a Giugliano, autista parcheggia il pullman sulla fermata e va a fare la spesa [Video]

Ha dell’assurdo quanto denunciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli questa mattina sui social. In un video, infatti, si vede l’autista di un bus a Giugliano che lascia il mezzo di trasporto in strada mentre si reca a fare la spesa alla Lidl in via Pigna. L’episodio risale allo scorso 7 ottobre 2021, ma soltanto adesso il filmato è stato inoltrato al consigliere, che non ci ha pensato due volte prima di segnalare l’accaduto sui social.

La denuncia di Borrelli

“Il pullman in sosta alla fermata mentre l‘autista è a fare la spesa al supermercato. Lo si vede in un filmato Youtube datato 7 ottobre 2021 che soltanto adesso è stato segnalato al Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli. Il filmato è stato registrato a Giugliano in Campania, a via Pigna mentre l’autobus fa parte della linea CTP”.

“Abbiamo inviato una nota alla direzione dell’azienda di trasporti per segnalare l‘accaduto ed avere chiarimenti. È intollerabile che un dipendente pensi ad occuparsi di faccende private, non legate alle proprie mansioni, mentre è in servizio. ”-ha commentato Borrelli assieme al conduttore radiofonico Gianni Simioli.