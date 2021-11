Giugliano. Scende per andare a lavoro e trova l’auto devastata: “Tanti sacrifici spazzati via”

Scende per andare a lavoro e trova l’auto devastata. Succede nel Parco Mazzola a Lago Patria dove, questa mattina, un residente ha trovato la propria vettura in condizioni pietose. “Come e possibile vivere in un mondo dove scendi per andare a lavoro e non riesci perché ti hanno devastato l’auto? Io ho fatto enormi sacrifici per prenderla, e voi in poco tempo volevate spazzare via tutto il mio sudore? In che mondo viviamo? Vi maledico perché il mondo non ha bisogno di gente come voi”, è la denuncia di una donna sul gruppo Facebook Varcaturo, Licola, Lago Patria. Purtroppo non è la prima volta che i cittadini giuglianesi sono vittime di queste angherie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE | Scene da Far West a Giugliano, forzano posto di blocco: si schiantano dopo l’inseguimento

Scene da Far West stamattina a Giugliano, precisamente sulla fascia costiera dove c’è stato un inseguimento tra carabinieri e un’auto, dopo la forzatura di un posto di blocco, terminato con la presunta esplosione di colpi di pistola e un incidente. I fatti sono avvenuti in via Staffetta, zona Lago Patria, dove si è verificato un inseguimento tra i carabinieri ed un’auto Alfa Romeo di grossa cilindrata, finita poi contro un muretto. Nell’auto c’erano due persone, di nazionalità rom, i quali non si sono fermati ad un posto di blocco dei militari dell’Arma sulla Domiziana scatenando così l’inseguimento terminato con un incidente. Il conducente è rimasto lievemente ferito ed è stato bloccati dai carabinieri mentre l’altro è in fuga. Sul posto anche un’ambulanza. La vettura è risultata rubata.