Giugliano si prepara ai festeggiamenti della Madonna della Pace: un’edizione 2025 tra fede, tradizione e novità

PUBBLICITÀ

Giugliano si appresta a vivere uno dei momenti più attesi e sentiti dell’anno: i solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Pace. L’edizione 2025 vede un calendario rimodulato in seguito alla coincidenza con le elezioni comunali del 25 e 26 maggio. Nonostante lo slittamento di alcune date, il cuore pulsante della festa resta però immutato.

Il programma religioso

I riti religiosi iniziano ufficialmente giovedì 29 maggio con le prove generali del suggestivo Volo dell’Angelo, tradizione secolare che vede una bambina, vestita da angelo, volare sospesa tra i palazzi della piazza principale, simbolo della protezione celeste sulla città.

PUBBLICITÀ

Il giorno successivo, venerdì 30 maggio, la festa si estende alla Fascia Costiera, dove le tre parrocchie locali si uniscono per una celebrazione comunitaria molto sentita, tra preghiere, canti e momenti di riflessione.

Sabato 31 maggio si svolge l’intronizzazione del simulacro della Madonna, con partenza dall’antico Epitaffio e arrivo in Piazza Annunziata. Qui si tiene anche il tradizionale saluto ai malati, un momento toccante di vicinanza e speranza.

Lunedì 2 giugno, giorno clou dei festeggiamenti, è dedicato al Volo dell’Angelo mattutino e alla solenne processione per le strade della città, alla quale partecipa un corteo imponente tra canti, preghiere e l’emozione dei fedeli. In serata, il secondo Volo dell’Angelo di rientro chiuderà la giornata con un momento di altissima partecipazione.

Dal 3 al 14 giugno, il simulacro della Madonna resterà esposto sul carro votivo all’interno della chiesa, dove saranno organizzati momenti di adorazione e preghiera quotidiana. La conclusione è affidata a sabato 14 giugno, con la celebrazione dell’Ottava: processione finale, nuovo Volo dell’Angelo e saluto collettivo alla Vergine.

Le piccole protagoniste del Volo dell’Angelo 2025

Quest’anno le protagoniste del Volo dell’Angelo saranno Paola Gallo, Sofia Ferraro e Vittoria Guarino, affiancate da Immacolata D’Alterio, già riserva nel 2024 e ora promossa tra le titolari. A completare il gruppo, Giulia Pezzella è stata designata come riserva per l’edizione 2026. Le piccole sono state selezionate attraverso il tradizionale sorteggio avvenuto lo scorso 28 aprile.

Ogni bambina sarà protagonista di uno dei quattro voli previsti: due durante la giornata clou del 2 giugno e due nel giorno dell’Ottava, il 14 giugno. Vestite da angioletti, attraverseranno sospese l’aria di Piazza Annunziata, recitando poesie dedicate alla Madonna e liberando colombe, in un rito che unisce fede, emozione e tradizione. La preparazione delle piccole è curata con attenzione da Maurizio Gallo, direttore della corale del Santuario, e dalla professoressa Enza Barbato, amministratrice della pagina Facebook “Volo dell’Angelo Giugliano”.

Il programma ludico-culturale

Accanto al calendario liturgico, Giugliano propone anche un ricco programma di eventi ludici e culturali che animeranno la città durante tutto il periodo dei festeggiamenti. Tra le iniziative più attese spicca il contest musicale “Una Voce per la Pace – Giugliano Festival 2025”, in programma per mercoledì 11 giugno, a partire dalle ore 21, che porterà sul palco giovani artisti locali e talenti emergenti provenienti da tutta Italia. Madrina della serata sarà Monica Sarnelli.

La sera successiva, giovedì 12 giugno dalle ore 20, spazio all’evento “Là dove il mare porta la pace – Un cammino di fede sotto le stelle”, che si terrà presso i lidi di Varcaturo in attesa del tradizionale passaggio del simulacro della Madonna a mare. A conclusione della serata, un suggestivo spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo.

Il programma prosegue venerdì 13 giugno con il concerto del noto artista Gianni Fiorellino, che si esibirà presso l’area Mercatale.

Non mancherà lo spazio dedicato allo sport: domenica 15 giugno si terranno i tornei dei licei presso lo stadio Alberto De Cristofaro, i tornei di calcetto all’impianto sportivo Twin Peaks, i tornei di baskin al Pala Tecfi, e infine tornei di padel e tennis all’impianto sportivo Anthares.

L’origine del culto della Madonna della Pace

L’origine del culto della Madonna della Pace a Giugliano è legata a una leggenda popolare secondo cui una statua della Vergine, gettata in mare dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453, sarebbe stata salvata dagli angeli e portata sulle coste di Cuma, per poi arrivare a Giugliano. Secondo una versione, fu trovata da marinai; secondo un’altra, da contadini, i cui buoi si inginocchiarono indicando il luogo dove edificare la chiesa dell’Annunziata. La statua, probabilmente di origine bizantina, è oggi conservata nella Cappella di Maria Santissima della Pace come Madonna con il Figlio sulle ginocchia.

I festeggiamenti tradizionali, organizzati dalla Congrega, iniziano la vigilia di Pentecoste e si concludono la domenica successiva, dedicata alla Santissima Trinità. Il momento centrale è il “Volo dell’Angelo”, in cui una bambina vestita da angelo vola sospesa tra i palazzi in Piazza Annunziata, libera dei colombi e viene calata sul carro della Madonna, dove depone un mazzo di fiori, accompagnata dalla musica tradizionale.

, in occasione dei festeggiamenti di Maria SS.

Della Pace, durante le due processioni di lunedì 2 e sabato 14 giugno

2025, si potrà seguire il percorso del carro su una mappa web

all’indirizzo internet:

https://www.SeguiIlPercorso.it /MadonnaDellaPace

La mappa è accessibile a tutti e mostrerà, oltre al percorso previsto,

anche la posizione in tempo reale del carro.

PUBBLICITÀ