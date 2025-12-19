Giugliano esulta con il SuperEnalotto, vinti 57mila euro

PUBBLICITÀ

Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 18 dicembre, come riporta Agipronews, centrato a Giugliano, un “5” da 57.972,02 euro presso il Tabacchi Maisto in via degli Innamorati, 26.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 19 dicembre, sale a 93,6 milioni di euro.

PUBBLICITÀ

Le altre vincite

Campania protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 10 ottobre, come riporta Agipronews, centrato a Napoli un “5” da 21.278,24 euro presso Caffè Mozart in via B.Longo, 345.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 14 ottobre, sale a 64,1 milioni di euro.

Festeggia la Campania con il Lotto: le ultime due estrazioni di venerdì 10 e sabato 11 ottobre hanno portato nella regione, con i premi più ricchi, oltre 125mila euro. Centrati oltre 23mila euro a Poggiomarino grazie a un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale in via de Marinis.

Colpo grosso a Napoli con un poker di vincite da 22.500 euro l’una, tre in via Duomo e una in Galleria Umberto I, a cui si aggiungono altri 12mila euro a Maddaloni, provincia di Caserta, grazie a una quaterna in via Sergente del Monaco. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,1 milioni di euro, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio 2025.