Gli affari della camorra sulle scommesse, arrestati 2 fratelli

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La Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli, per aver fatto parte al clan Russo, operativa nel comune di Nola e nelle zone limitrofe, e finalizzata anche “all’esercizio dell’attività di giochi e scommesse illegali e all’organizzazione e alla gestione di tali attività in assenza di concessione”.

Come riporta Agipronews, la decisione della Suprema Corte conferma l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 27 novembre 2025, che aveva già convalidato la misura cautelare disposta dal GIP. I ricorsi difensivi contestavano sia la “sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia la legittimità delle esigenze cautelari”. Secondo i ricorrenti, il quadro accusatorio si fonderebbe su “elementi frammentari e su una lettura interpretativa delle intercettazioni”, senza la prova di un effettivo inserimento organico nel sodalizio mafioso.

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La Suprema Corte ha tuttavia respinto integralmente i ricorsi, ritenendo la motivazione del Tribunale “complessivamente esaustiva, coerente e scevra da illogicità”. Sul piano associativo, i giudici hanno sottolineato che non si tratta di una “mera frequentazione”, bensì di una partecipazione attiva alle dinamiche del clan, evidenziando che gli indagati “discutevano direttamente della gestione del sodalizio e delle strategie criminali”, prendendo parte a riunioni e a momenti decisionali.

Le intercettazioni

Particolarmente rilevante è la parte relativa alle scommesse illegali, considerate una delle principali fonti di reddito dell’organizzazione. La Corte valorizza le intercettazioni dalle quali emerge la volontà di subentrare nella gestione del settore e di esercitare il controllo sul territorio. Secondo i giudici, il coinvolgimento non sarebbe episodico, bensì inserito in un quadro stabile di partecipazione, tanto che gli indagati risultano “stabilmente a disposizione del gruppo” anche per la gestione delle attività economiche del sodalizio.

I ricorrenti avevano sostenuto che tali elementi derivassero da “interpretazioni forzate” di conversazioni intercettate, prive di riscontri concreti e non idonee a dimostrare una reale partecipazione operativa. In particolare, veniva evidenziato come il ruolo attribuito all’indagato nel settore delle scommesse fosse ricavato da “frasi isolate” e non da “condotte materiali effettive”, sostenendo che, al massimo, si trattasse di interventi occasionali o di mediazione.

“Quadro unitario e coerente”

La Cassazione ha però ritenuto che il complesso degli elementi raccolti consenta di delineare un quadro “unitario e coerente”, osservando che la valutazione del Tribunale non si fonda su singoli episodi, ma su una lettura sistematica delle conversazioni e delle attività monitorate.

In tale prospettiva, il coinvolgimento nel sistema delle scommesse illegali è stato ritenuto compatibile con la partecipazione al sodalizio criminale, inserendosi nel più ampio contesto dell’operatività del clan.

In merito alla misura cautelare in carcere, la Cassazione ha inoltre ribadito la piena legittimità della presunzione prevista per i reati di stampo mafioso, rilevando che non sono stati forniti elementi idonei a superarla. FRP/Agiro