Gol Gutierrez, l’audio tra arbitro e Var: “C’è fallo di Hojlund. Check completato”

PUBBLICITÀ

Nel corso di ‘Open Var’ su DAZN, è stato analizzato uno dei due episodi controversi di Atalanta-Napoli e che ha penalizzato la squadra di Antonio Conte: il gol annullato a Gutierrez.

Chiffi: “Fischio fallo eh… Alla fine“.

Assistente: “Perfetto sì bravo, aspetto, per me è fallo lì“.

Chiffi: “Stiamo solo aspettando, fanno il controllo di routine e poi…“.

Sala VAR Aureliano: “Check completato“.

Chiffi: “Bene, grazie“.

Sala VAR Aureliano: “C’è la mano che se la trascina“.

Sala VAR Di Paolo: “Sì, si vede pure da questa“.

Sala VAR Aureliano: “Sì, l’avevo vista già“.

PUBBLICITÀ

Dino Tommasi, dirigente arbitrale, così ai microfoni di DAZN: “A vedere le immagini è chiaro che c’è questo corpo a corpo, Hien cerca il contatto con Hojlund, che gli ruba il tempo. È poca roba per considerarlo falloso, qualcosa fa l’attaccante del Napoli, ma è troppo per definirne una punibilità. Chiffi dice subito che è fallo, avallato da Cecconi. Nella revisione concordano con lui, questo è un errore, ma bisogna decidere correttamente in campo. Al VAR vedono una trattenuta, ma è molto più importante la decisione di campo, una corretta avrebbe evitato qualunque problematica. In questa gara l’arbitro aveva mantenuto una soglia tecnica alta, fischiando davvero poco anche su contrasti importanti, lasciando giocare, ma in queste due situazioni ha abbassato tanto la soglia”.

Tommasi commenta anche le parole di Manna: “Il direttore ha diritto di esprimere con civiltà qualunque cosa reputi opportuno. C’è poca roba, non è che non ci sia niente. C’è un piccolo corpo a corpo, ma c’è l’errore di campo che avremmo preferito fosse valutato diversamente“.