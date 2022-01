Gomorra 6 non si farà ma i fan sperano nel prequel, arriva l’indizio da Azzurra

I fan di Gomorra devono arrendersi all’epilogo della serie tv dopo la morte di Ciro di Marzio e Ciro Savastano. Nei giorni scorsi l’attrice Ivana Lotito è intervenuta in una diretta sul suo profilo Instagram alla quale hanno partecipato anche i colleghi Salvatore Esposito e Marco d’Amore. La donna Azzurra gomorresca ha mostrato ottimismo sulla possibilità della realizzazione di un prequel che potrebbe trattare l’ascesa al potere criminale di Pietro Savastano.

La quinta stagione di Gomorra sarà l’ultima

Ad ogni modo, nonostante le speranze dei fan, non ci sarà nessun colpo di scena o resurrezione per i due. Dopo la quinta non è prevista un’altra stagione, né tantomeno un ritorno al cinema come è avvenuto col film midquel L’Immortale, uscito nelle sale due anni fa, a cavallo tra la quarta e la quinta.

Nessuna prosecuzione della storia, dunque, ma al massimo si potrebbe fare un passo indietro, come svelato da uno degli autori. Nel corso della sua intervista esclusiva a Tvserial.it, Leonardo Fasoli ha rivelato che attualmente non è in progetto una prosecuzione di Gomorra. Tuttavia, qualora si presentasse l’occasione di rivisitare il mondo della serie, l’autore immagina di compiere un salto indietro nel tempo. “Qualora dovesse esserci una continuazione,” spiega Fasoli “si potrebbe esplorare Scampia prima dell’arrivo di Gennaro Savastano”.

PAROLA DELLO SCENEGGIATORE

Se la storia di Gomorra potesse essere ampliata, lo sceneggiatore Fasoli si immagina di tornare indietro per raccontare una sorta di prequel che riveli ciò che è successo prima dello strapotere dei Savastano a Scampia. “Raccontare la Camorra degli anni Sessanta e Settanta, come è avvenuta l’evoluzione dal tabacco alle droghe, passando per tutti gli eventi che ci sono stati” racconta Fasoli, che aggiunge: “Quello è un materiale inesplorato dell’evoluzione della crescita, come se fosse la gioventù della Camorra. Con [Gomorra – La Serie] hai l’età adulta, prima c’era stata una giovinezza, e prima ancora la Camorra bambina degli anni del Dopoguerra. Per cui ci sono queste fasi che volendo potrebbe essere ancora esplorate”.