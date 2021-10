«Non c'è Covid», urla e lacrime al Grande Fratello Vip: l'ultimo 'show' di Francesca Cipriani

Ancora uno show quello a cui hanno assistito i telespettatori del Grande Fratello Vip e, ancora protagonista, Francesca Cipriani. L’ex Pupa, infatti, ha avuto la possibilità di incontrare in diretta il suo fidanzato Alessandro Rossi. Prima, però, Alfonso Signorini che ne ha approfittato per lanciare qualche ‘frecciatina’.

Francesca Cipriani, urla e lacrime dopo l’incontro con il fidanzato al Grande Fratello Vip

La reazione della Cipriani non si è fatta attendere ed è stata, come ormai si aspettavano i fan, forse un tantino esagerata. Non appena il momento dell’incontro è arrivato, la showgirl si è lasciata andare alle lacrime ed ha tirato non poche urla, oltre ad una apparente ‘mancanza di respiro’. Uscita dalla porta rossa, Francesca Cipriani ha implorato il conduttore del GF Vip di poter abbracciare il compagno, nonostante il freeze. Quest’ultimo non ci sta – bisogna pur sempre seguire le norme di sicurezza anti-Covid – ed ha posizionato due bodyguard tra loro.

Alfonso Signorini: «Non è il caso, questa l’abbiamo già sentita»

«Fammelo abbracciare e baciare, non c’è il Covid, Non ce l’ha nessuno». Niente da fare, Signorini replica: «Francesca questa l’abbiamo già sentita e non è il caso». Tra le urla di Francesca Alessandro riesce comunque a parlarle e a dichiararle tutto il suo amore: «Mi manca tutto di te, le coccole, le carezze, però ti voglio dire che sono orgoglioso di te perché stai dimostrando di essere unica. Per me non sei solo un fisico bellissimo, sei la migliore del mondo, nessuno lì ha il cuore che hai tu, mi manchi tantissimo».