Guardiola: “Soddisfatto della gara, l’avversario era difficile da affrontare”

Il City si impone per 2-0 sul Napoli. Gli azzurri partono forte ma l’espulsione del capitano partenopeo complica i piani della squadra. Guardiola sorride, ritrovando compattezza e solidità nei vari reparti.

Guardiola a caldo su Manchester City-Napoli

Il tecnico spagnolo al termine della gara, ha rilasciato delle dichiarazione in conferenza stampa analizzando il match nella sua totalità. Ecco le sue parole al riguardo: “Sono molto soddisfatto per una partita contro un avversario sempre molto difficile da affrontare. Mantenere la calma era fondamentale. Nei piccolo spazi Doku è velocissimo, ha preso le sue occasioni e ha fatto gol”. Guardiola poi si complimenta con Haaland che ha raggiunto il traguardo delle 50 reti in Champions League. Su ciò, il tecnico ha ribadito: “Siamo fortunati ad averlo, è fantastico”. L’ex Barcellona ha poi dichiarato: “Foden, sta rispondendo bene in campo. Rodri sta bene, ma mi ha chiesto di uscire. Siamo contentissimi, domani ci faremo una bella camminata, dobbiamo recuperare le energie, ci riposeremo in vista di domenica”.

