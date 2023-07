Ha 70mila euro di debiti col pusher, la donna pubblica un film porno per pagare la droga

PUBBLICITÀ

Una delle clienti di un pusher marocchino 50enne, residente nel Bergamasco, ha speso ben 73mila euro in cocaina in un solo anno. Per ripagare i suoi debiti pubblica un suo video porno.

Follie per ripagare i debiti al pusher

Il pusher è stato arrestato e pare che per anni abbia venduto droga ad uomini e donne, dai 25 ai 50 anni. Il suo traffico illecito, secondo la stima degli investigatori, varrebbe 180mila euro al mese. Alcuni dei suoi clienti sono arrivati ad indebitarsi per cifre molto alte, arrivando addirittura a proporre di fare lavori all’interno della casa del pusher per ripagarli.

La storia di una delle sue clienti è emblematica; la donna ha infatti speso 73mila euro in cocaina in un anno. La donna, impossibilitata a pagare i propri debiti, ha deciso di pubblicare un proprio video porno.

Le indagini sono cominciate in modo casuale: un carabiniere di Casazza, fuori servizio, a fine dicembre, passando per Endine Gaiano, aveva notato il pusher avvicinarsi ad una Fiat Panda per consegnare al conducente un involucro, in cambio di 50 euro. Aveva avvisato la centrale, aveva seguito la vettura e l’aveva fermata. L’uomo ha ammesso di aver comprato droga dal pusher.