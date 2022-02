Nuovo tragedia nel pozzo, il piccolo Haidar muore a soli 5 anni

E’ morto a soli 5 anni Haidar, il bimbo caduto in un pozzo di un piccolo villaggio in Afghanistan, era intrappolato da martedì. A darne l’annuncio questa mattina sono stati dei funzionari talebani.

La caduta nel pozzo

Il triste episodio sembra essere un deja-vu dell’incidente del piccolo Rayan in Marocco, entrambi vittima del tempo. Martedì scorso Haidar, un bimbo di soli 5 anni anni, è caduto in un pozzo profondo 25 metri, nel villaggio di Shokak, nel Sud-Est del paese. Haidar era bloccato all’altezza di circa 10 metri, da dove con sforzi e voce fioca rispondeva agli urli del padre che cercava di comunicare costantemente con lui. “Stai bene figlio mio? Parla con me e non piangere, stiamo lavorando per farti uscire” gli urlava il padre ed il piccolo Haidar rispondeva: “Ok, continuerò a parlarti“, questo il dialogo ripreso in uno dei primi video dell’incidente.

Due tragedie in poche settimane

I soccorritori hanno lavorato instancabilmente per vincere la corsa contro il tempo e salvare il piccolo Haidar dal destino che aveva già colpito Rayan, poche settimane prima in Marocco. Rayan è stato estratto senza vita dopo cinque giorni dalla caduta in un pozzo nel nord del paese. Anche in questo caso i soccorsi hanno lavorato dalle prime ore, fino agli ultimi minuti si è creduto che Rayan fosse ancora in vita. La speranza di tutto il paese venne però spente dalla stessa Casa Reale che ne annunciò il decesso. Il comunicato reale ufficiale dichiarava: “è morto in seguito alle ferite riportate“, il bimbo era intrappolato a 32 metri da 5 giorni.

L’annuncio su Twitter

Lo stesso triste destino è purtroppo spettato a Haidar, “Ci ha lasciato per sempre” scrive in un tweet Anas Haqqani, ai piani alti del Ministero degli Interni. Haqqani, parte del movimento talebano, continua poi: “Questo è un altro giorno di lutto e dolore per il nostro Paese“.