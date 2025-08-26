PUBBLICITÀ
Hojlund al Napoli, è fatta: visite mediche e decisione sull’impiego con il Cagliari

Di Luciano Mottola
hojlund visite mediche
Rasmus Hojlund è di fatto un nuovo calciatore del Napoli, l’ufficialità arriverà dopo le visite mediche ed il consueto tweet presidenziale di Aurelio De Laurentiis.

L’attaccante danese è atteso già domani (al massimo giovedì) a Villa Stuart, dove effettuerà gli esami di rito e poserà per le prime foto con le sciarpe della squadra campione d’Italia. L’ex Atalanta guadagnerà 5 milioni di euro all’anno (più bonus legati ad assist e gol) per 5 anni, con possibilità di estendere il contratto per un ulteriore anno.

Felice Antonio Conte, che potrà nuovamente contare su un altro centravanti in grado di alternarsi con Lorenzo Lucca, in attesa del rientro dall’infortunio di Romelu Lukaku. Il tecnico salentino punta ad avere a disposizione Hojlund già per sabato, in occasione del debutto stagionale al Maradona contro il Cagliari: l’ex ct della Nazionale vuole portarlo almeno in panchina, per utilizzarlo magari per uno scampolo di gara.

Attende l’evolversi della situazione Walid Cheddira, che lascerà Napoli per trasferirsi all’Udinese, in concomitanza con l’ingresso a Castel Volturno di Hojlund. Ancora tutto da decidere il futuro di Giuseppe Ambrosino, che potrebbe restare come terzo centravanti fino a gennaio.

