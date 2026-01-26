Hojlund cinturato in area da Bremer, Bergonzi: “Il rigore non dato è clamoroso”

PUBBLICITÀ

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’, l’ex arbitro e moviolista Rai, Mauro Bergonzi, ha esaminato i casi dubbi di Juventus-Napoli: “C’è qualcosa di sospetto nel contrasto tra Thuram e Di Lorenzo. C’è una ginocchiata del giocatore della Juve che colpisce a retrocoscia destro di Di Lorenzo. È un contrasto di gioco? È falloso? Non è falloso? Rivedendo queste immagini secondo me è falloso, secondo me il direttore di gara Mariani poteva fischiare il fallo. Lui durante il primo tempo tutti questi contrasti di gioco non li ha mai fischiati.

Però rivedendo bene il contrasto, questo va dritto sulla gamma del giocatore del Napoli. Di Lorenzo, probabilmente colpisce il pallone con la testa in maniera già scoordinata. Forse il colpo di Thuram non influisce sulla giocata di Di Lorenzo, però la ginocchiata sul retrocoscia destro Di Lorenzo è evidente. Secondo me, l’arbitro poteva fischiare il fallo. Il VAR qua non interviene perché non c’è nulla di chiaro ed evidente come errore. È una valutazione che deve fare il direttore di gara sul terreno di gioco, però secondo me qui poteva fischiare il fallo.

PUBBLICITÀ

Poi al minuto 39 doppio intervento in area Juve, quello di Bremer su Hojlund e poi quello di Kalulu su Vergara. Il direttore di gara fa proseguire il gioco. Prima ancora che parte il cross Bremer abbraccia Hojlund e poi il giocatore del Napoli va a terra. E poi Kalulu spinge Vergara. Ora, di queste due situazioni almeno uno è calcio di rigore. E io dico che l’abbraccio di Bremer su Hojlund per me è punibile con il calcio di rigore”.

Juventus-Napoli, Marelli: “Bremer prende per il collo Hojlund, poteva essere rigore”

Luca Marelli, ex arbitro e opinionista Dazn, commenta così in diretta: “Bremer-Hojlund siamo molto al limite. Io vedo un braccio attorno al collo di Hojlund, che è vero che si lascia andare facilmente ma ci sonoi gli estremi per il rigore”.

Le parole di Conte sul rigore non dato

“Var? Forse era meglio prima…”

“L’impressione è che fin quando la partita è stata sull’1-0 è stata equilibrata e c’era la percezione che potesse accadere qualcosa per raggiungere il pareggio. Dopo che abbiamo concesso il secondo gol, si sono aperti gli spazi per loro e quindi hanno fatto anche il terzo. Complimenti a loro, però complimenti anche ai miei ragazzi perché c’è poco da dire e da imputare. Anche stasera hanno comunque dato su tutto”, analizza Conte, che poi si sofferma anche sul contatto in area tra Hojlund e Bremer in occasione del quale aveva reclamato il rigore, invitando Mariani ad andare a rivedere l’episodio al monitor: “Sono situazioni di campo. Non va neanche bene perché a volte ci sono reazioni che non vanno bene: che facciano come meglio credono, quello che dico sempre è che spero che ci sia sempre onestà. Questo lo speriamo per il calcio, per un calcio pulito. Se c’è l’errore, deve essere un errore umano. E allora forse era meglio prima perché tolleravi di più l’errore, pensavi che ad aver sbagliato era stata una persona, umana. Con un video tante volte fai fatica…”.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus per 3-0:

“Un commento sulla partita? Il 3-0 è un risultato un po’ bugiardo per quanto espresso e non penso si sia vista una differenza così ampia tra le due squadre. Le fatiche di Coppa hanno inciso? I tanti impegni e la rosa corta non devono essere un alibi per una squadra come la nostra ma sicuramente incidono e rende tutto più difficile. Sul possibile rigore di Hojlund? Sia Rasmus sia Vergara sembravano in vantaggio, ma l’arbitro ha valutato così e accettiamo la decisione“.