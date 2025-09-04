Hojlund si presenta: “Tifosi del Napoli incredibili, darò tutto per questa maglia”

PUBBLICITÀ

«Ho visto la gara col Cagliari in un ristorante e sono felice di essere qui». Con queste parole Rasmus Hojlund ha esordito nel suo primo messaggio da nuovo attaccante del Napoli. L’ex Manchester United, attualmente impegnato con la nazionale danese, ha parlato attraverso i canali ufficiali del club mostrando entusiasmo per la nuova avventura.

«Ora sono tornato in Italia – ha spiegato l’ex Atalanta – ma con più esperienza. Sono un giocatore migliorato dopo Premier League e Champions. Vengo qui con la voglia di mettermi alla prova nel miglior team italiano. In campo dò sempre tutto e farò lo stesso per il Napoli, per i gol e per raggiungere ogni traguardo. I tifosi sono pazzi, lo so, amano il calcio. L’ho visto al Maradona e in città, è incredibile. Non vedo l’ora di giocare la prima a Fuorigrotta. La città è stupenda».

Hojlund rientrerà a Napoli dopo gli impegni con la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali contro Scozia e Grecia. Poi sarà a disposizione di Antonio Conte per inserirsi nel gruppo azzurro e iniziare il suo percorso in una stagione ricca di impegni tra Serie A e Champions League.