Crisi Hunziker-Trussardi, voci di un riavvicinamento con Ramazzotti

Ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti per Michelle Hunziker? La bomba gossip porta la firma di Dagospia.

Il sito di Roberto D’Agostino spiega infatti che la bionda svizzera dopo aver chiuso il decennale rapporto con l’imprenditore bergamasco, sarebbe pronta a tornare con il cantante, dal quale aveva avuto la prima figlia, Aurora.

Nonostante lo striminzito comunicato che ha cercato di spegnere sul nascere qualsiasi pettegolezzo, le voci iniziano a circolare. Tra queste anche quella, per restare in tema di cantanti e canzoni, di un finale alla Venditti… “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

Resta da aspettare per capire se sia vero. Uniti in matrimonio dal 1998 al 2009, Eros e Michelle sono rimasti in buoni rapporti anche dopo la separazione, in un’amicizia che ora potrebbe nuovamente tramutarsi in amore.