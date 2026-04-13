“I Cesaroni 7” tornano stasera su Canale 5: la trama della prima puntata

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Dopo anni di attesa e spinte da parte dei fan, I Cesaroni tornano in prima serata con una nuova stagione. Il debutto de “I Cesaroni – Il ritorno” è fissato per il 13 aprile su Canale 5: si tratta del settimo capitolo della serie, che riporta sullo schermo una delle famiglie più amate della televisione italiana.

Al centro della storia ritroviamo Giulio, interpretato da Claudio Amendola (anche alla regia), di nuovo alle prese con la storica bottiglieria di famiglia insieme al fratello Augusto, volto di Maurizio Mattioli. Nel frattempo Marco, interpretato da Matteo Branciamore, è pronto a compiere un passo importante con la sua compagna Virginia, da cui ha avuto il piccolo Adriano.

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Tra volti storici e nuovi ingressi, la stagione promette di mescolare nostalgia e novità, mantenendo il tono leggero e familiare che ha reso celebre la serie. Gli episodi previsti sono otto, distribuiti in quattro appuntamenti settimanali. Nel cast figurano, tra gli altri, Claudio Amendola, Ricky Memphis, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Elda Alvigini, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Valentina Bivona, Pietro Serpi, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Giancarlo Ratti, Maurizio Mattioli e Lucia Ocone.

La trama della prima puntata

Alla Garbatella l’atmosfera è quella delle grandi occasioni: Marco e Virginia sono pronti a ufficializzare il loro legame, circondati dall’affetto dell’intera famiglia Cesaroni. Per l’occasione torna anche Marta, la figlia di Marco, che rientra dagli Stati Uniti per riabbracciare il padre, il fratellino Adriano e tutti i suoi cari.

Quella che sembra una giornata perfetta, però, prende rapidamente una piega inaspettata. Giulio scopre infatti che la bottiglieria di famiglia, simbolo della tradizione dei Cesaroni, rischia seriamente di chiudere. Ancora una volta, sarà necessario mettere in campo il celebre “metodo Cesaroni” per cercare di salvare la situazione.