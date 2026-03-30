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I fratelli del boss Zagaria gestivano il clan, scattano 23 arresti

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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I fratelli del boss Zagaria gestivano il clan, scattano 23 arresti
I fratelli del boss Zagaria gestivano il clan, scattano 23 arresti
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Sono state 23 le persone arrestate in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito di una inchiesta contro il gruppo Zagaria. Diciannove sono finite in carcere e quattro agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno, estorsione, usura, traffico di droga, riciclaggio, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni, detenzione di armi e altri reati aggravati dal metodo mafioso. Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari, i carabinieri del Ros hanno disposto il sequestro preventivo di due aziende, per un valore complessivo stimato in circa 40 milioni di euro.

Il boss Zagaria dava ordini dal carcere

L’inchiesta, avviata nel 2019 dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Caserta e dal Ros, ha scoperto l’operatività di un gruppo vicino alla fazione Zagaria del clan dei Casalesi. Secondo gli investigatori, la gestione del sodalizio sarebbe stata affidata a due fratelli del boss Michele Zagaria, attualmente liberi, affiancati da un nipote, scarcerato nel 2019 e trasferitosi all’estero per curare gli interessi economici dell’organizzazione.

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Nel sistema ricostruito dagli inquirenti emerge anche la figura di un referente incaricato di fare da collegamento tra l’ala militare del clan e la leadership, impegnato nelle attività di estorsione, usura e traffico di stupefacenti, oltre che nel controllo di diversi settori economici.

 

 

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