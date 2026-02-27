I prezzi dei gioielli a Sanremo: Achille Lauro con la collana da 300mila euro

PUBBLICITÀ

Al Festival di Sanremo non brillano solo le canzoni: sul palco e sul green carpet sfilano gioielli dal valore da capogiro, tra diamanti, smeraldi e creazioni di alta gioielleria che trasformano ogni esibizione in una passerella di lusso. Ecco chi firma – e quanto valgono – i preziosi sfoggiati dai protagonisti dell’edizione 2026.

Achille Lauro “esagerato”

Achille Lauro nel corso della seconda serata ha portato all’Teatro Ariston un look studiato nei minimi dettagli.

Dopo aver già lasciato il segno nell’edizione 2019, Lauro ha scelto per questa occasione un total white firmato Dolce & Gabbana, trasformando l’abito in una tela neutra su cui far risaltare il vero protagonista: il collier Magnifica di Damiani.

Il gioiello appartiene alla collezione Ode all’Italia ed è un pezzo unico di alta gioielleria. Al centro spicca un’opale bianca cabochon da 59,66 carati, celebre per i suoi riflessi iridescenti che cambiano a ogni movimento. Il nome “Magnifica” richiama Lorenzo de’ Medici, simbolo del Rinascimento fiorentino e mecenate per eccellenza, a cui il design rende omaggio. La montatura intreccia diamanti e pietre preziose, incorniciando ulteriori opali minori in un equilibrio tra classicismo e teatralità.

Non esiste un prezzo ufficiale per il collier, ma considerando la rarità della pietra centrale e la complessità della lavorazione artigianale, il valore stimato si aggirerebbe intorno ai 300mila euro. A completare il look, gli orecchini Mimosa a forma di fiore, sempre firmati Damiani, dal prezzo di 3.980 euro.

Ancora una volta, al Festival, moda e alta gioielleria si confermano parte integrante dello spettacolo.

I gioielli di Laura Pausini

Per la prima apparizione, Laura Pausini ha scelto creazioni dal valore complessivo altissimo: una collana artigianale di diamanti con maxi tanzanite, un anello della collezione Nudo da 53mila euro, uno Iconica da 10.700 euro e un modello a catena da 45mila euro. A questi si sono aggiunti tre anelli con topazio blu London, indossati insieme, da 4.400 euro ciascuno.

Nella seconda serata la cantante ha cambiato maison, puntando sui gioielli di Damiani per completare il look nero firmato Giorgio Armani Privé. Ha indossato tre anelli Belle Époque Reel in oro rosa e diamanti (6.150 euro l’uno), abbinati a tre verette, tra cui la Veramore da 6.490 euro, oltre a orecchini Belle Époque Alta Gioielleria.

Per il secondo outfit – camicia bianca e pantaloni scintillanti – ha scelto la collana Mimosa Alta Gioielleria con diamanti a cascata e orecchini coordinati (3.980 euro). Nel terzo cambio d’abito, ancora diamanti protagonisti con un collier “a cascata” e diversi anelli Mimosa in oro bianco: il più prezioso, quello a spirale, vale 6.690 euro.

I diamanti di Elettra Lamborghini

Sul green carpet, Elettra Lamborghini ha sfoggiato un collier in oro bianco 18 carati con diamanti taglio baguette firmato Gioielli del Sole: valore stimato 70mila euro. In coordinato, un anello a spirale in oro bianco e diamanti multi shape da 30mila euro.

Durante la prima serata, con l’abito di Tony Ward, ha indossato un anello Twin Radiance con fancy yellow taglio goccia e pavé di diamanti: prezzo 40mila euro.

Per la seconda serata è tornata a brillare con un abito Haute Couture silver firmato ancora Tony Ward, impreziosito da gioielli in diamanti e smeraldi colombiani. Tra questi, anelli in oro bianco 18 kt con smeraldi taglio goccia (da 45mila e 40mila euro) e pendenti con smeraldi e cascata di diamanti dal valore di circa 65mila euro.

Il lusso di Sayf

Anche Sayf ha scelto l’alta gioielleria per il suo debutto davanti al Teatro Ariston. Collana importante, orecchini coordinati e bracciale in oro giallo e diamanti fanno parte della collezione Tiffany Titan firmata da Pharrell Williams per Tiffany & Co., maison resa iconica anche dal film Colazione da Tiffany con Audrey Hepburn.

Il valore complessivo dei preziosi? Circa 50mila euro per la collana, 17mila per il bracciale e 4.500 per gli orecchini, per un totale che supera i 70mila euro.