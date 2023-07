Il bar Empire di Aversa riparte con il ‘Polababà day’, dolce in omaggio per chi prende un caffè

PUBBLICITÀ

Un polababà day per dimenticare i brutti momenti e guardare al futuro con ottimismo e gusto. Questo l’obiettivo del bar Empire ad Aversa che venerdì’ 21 luglio apre le sue porte con un evento speciale. Tutti i clienti che decideranno di prendere un caffè riceveranno in omaggio il classico e buonissimo polababà, dolce di punta ideato dall’attività e diventato famoso in breve tempo.

Gli inventori di questa nuova prelibatezza hanno unito la tradizione napoletana (il babà) con la tradizione aversana (polacca aversana) dando vita a questo gioiellino della prima colazione. Impasto brioche, con crema e amarena più il babà, dolce tipico partenopeo.

L’Empire di viale Kennedy ad Aversa ha riaperto i battenti sabato 15 luglio. Dieci giorni fa l’attività ha dovuto fermarsi in seguito ad un incendio della parte esterna dell’esercizio. A darne notizia il titolare del noto bar di Aversa Mario Verde:”Abbiamo fatto di tutto per riaprire il prima possibile, per continuare la nostra attività e per restituire ai nostri amici quello che è diventato un punto di incontro dell’agroaversano. Vi aspettiamo più forti di prima”

