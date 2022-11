Arriva in provincia di Napoli il circo con gli animali virtuali: tigri, giraffe ed elefanti sono ologrammi

Il Circus Atmosphere sarà di scena dal 18 novembre all’11 dicembre a San Giorgio a Cremano. Il Circus Atmosphere è una assoluta novità nell’ambito degli spettacoli circensi di questi ultimi anni. Realizzato e proposto da una famiglia con radici profonde nella storia del Circo italiano, la Famiglia Vassallo.

Il Circus Atmosphere

In attesa di leggi che divietino definitivamente all’utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, il Circus Atmosphere presenterà dal 18 novembre all’11 dicembre uno spettacolo di soli ologrammi e professionisti. Avrà luogo a San Giorgio a Cremano in via Alessandro Manzoni. È considerato un passo in avanti fondamentale sotto il profilo etico e della civiltà, che ha come scopo principe il benessere e la dignità delle specie sfruttate.

“Gli Animali, quindi, ci sono, sebbene siano solo virtuali, perché proiettati su una grande rete che avvolge per intero la pista e che li fa apparire più reali che mai, dando l’illusione di poterli perfino toccare. Questo effetto viene proposto in due momenti dello show. Nella prima proiezione si assiste un po’ alla genesi del Mondo, quindi si susseguono animali acquatici. “Nella seconda, invece, vi sono solo animali terrestri che danzano, saltano, e non solo!” “L’effetto è surreale! Lo spettacolo è composto da grandi numeri: verticalisti, giocolieri, illusionisti, trapezisti, pattinatori, equilibristi ballerini e tanto altro!” Si può leggere così sul sito web del Circus Atmosphere

150 biglietti gratuiti per i più bisognosi

Nel comune vesuviano era già in vigore un’ordinanza che vietava la presenza di circhi con animali e un regolamento che ne tutela il benessere.

Inoltre, per incentivare la promozione dello spettacolo, Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano dichiara “Abbiamo deciso di dare il patrocinio morale all’iniziativa e, considerato il suo valore culturale e sociale, abbiamo chiesto all’organizzazione di concedere gratuitamente 150 biglietti da offrire alle famiglie in difficoltà con minori e diversamente abili che verranno distribuiti direttamente dai Servizi Sociali dell’Ente”.