Il cordoglio del Comune di Napoli alla famiglia di Saray: “Profondamente addolorati per l’accaduto”

Di Antonio Sabbatino
Arriva il cordoglio del Comune di Napoli alla famiglia di Saray Arias Fernandez, la 21enne investita e uccisa nella notte tra giovedì e venerdì scorso in Corso Umberto I a Napoli, all’altezza del civico 87.

A mettersi in contatto con la famiglia della giovane, originaria di Ponferrada, l’Assessore al Turismo Teresa Armato, a nome di tutto il Comune.

Questo il messaggio: “Gentile Signora Fernandez, Mi permetta di presentarmi: sono Teresa Armato, Assessore al Turismo del Comune di Napoli. Con immenso rispetto e profondo dolore, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze per la tragica perdita di sua figlia. Le invio questo messaggio anche a nome del Sindaco di Napoli, del Consiglio Comunale e di tutti i cittadini napoletani, profondamente addolorati per quanto accaduto. Di seguito troverà un breve messaggio vocale in italiano, in cui le esprimo personalmente il nostro affetto e la nostra vicinanza in questo momento di immenso dolore. Con tutto il mio rispetto e la mia solidarietà,

Teresa Armato”.

L’Assessore Armato ha anche ribadito, così come ha fatto nelle ore passate con il consolato, la disponibilità del Comune a provvedere a tutto ciò che possa essere necessario. La madre ha risposto ringraziandola di cuore.

I commercianti di Corso Umberto I ricordano Saray Arias Fernandez, la 21enne travolta e uccisa dal Suv

 

