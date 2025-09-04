Il cordoglio di ADL e SSC Napoli a Giorgio Armani: “Un’icona di eleganza e stile”

PUBBLICITÀ

Giorgio Armani, grande stilista italiano, si è spento oggi 4 settembre all’età di 91 anni. Una triste notizia che ha sconvolto il mondo della moda e non solo.

Armani, infatti, era legato da una grande amicizia con il presidente De Laurentiis tanto da diventare, con il marchio EA7, sponsor tecnico del Napoli dalla stagione 2021-22, quando il Napoli decise di imporre un grande cambiamento e di autoprodurre le maglie da gioco.

«Un’icona di eleganza e di stile, con cui siamo onorati di aver collaborato dal 2021 ad oggi. Riposa in pace, Re Giorgio», è il commento della SSC Napoli, rilasciato tramite i propri profili Instagram.

Il ricordo di Aurelio De Laurentiis: “Profonda tristezza”

«Con grande tristezza apprendo della morte dell’amico Giorgio Armani. A nome della mia famiglia, del gruppo Filmauro e di tutto il Calcio Napoli, sono vicino ai suoi famigliari e a Leo Dell’Orco». Queste le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo la scomparsa di Giorgio Armani.

