PUBBLICITÀ
HomeCronacaCronaca nazionaleIl cordoglio di ADL e SSC Napoli a Giorgio Armani: "Un'icona di...
Cronaca nazionaleModaSport

Il cordoglio di ADL e SSC Napoli a Giorgio Armani: “Un’icona di eleganza e stile”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Il cordoglio di ADL e SSC Napoli a Giorgio Armani:
Il cordoglio di ADL e SSC Napoli a Giorgio Armani: "Un'icona di eleganza e stile"
PUBBLICITÀ

Giorgio Armani, grande stilista italiano, si è spento oggi 4 settembre all’età di 91 anni. Una triste notizia che ha sconvolto il mondo della moda e non solo.

Armani, infatti, era legato da una grande amicizia con il presidente De Laurentiis tanto da diventare, con il marchio EA7, sponsor tecnico del Napoli dalla stagione 2021-22, quando il Napoli decise di imporre un grande cambiamento e di autoprodurre le maglie da gioco.

PUBBLICITÀ

«Un’icona di eleganza e di stile, con cui siamo onorati di aver collaborato dal 2021 ad oggi. Riposa in pace, Re Giorgio», è il commento della SSC Napoli, rilasciato tramite i propri profili Instagram.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Il ricordo di Aurelio De Laurentiis: “Profonda tristezza”

«Con grande tristezza apprendo della morte dell’amico Giorgio Armani. A nome della mia famiglia, del gruppo Filmauro e di tutto il Calcio Napoli, sono vicino ai suoi famigliari e a Leo Dell’Orco». Queste le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo la scomparsa di Giorgio Armani.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati