Il Covid non è sconfitto, 2.483 nuovi positivi e 5 vittime in Campania. Il Ministro: “Vaccinazione e mascherine sono importanti”

Al suo insediamento, il Ministro Schillaci ha subito affrontato il problema della pandemia da Covid19. Nonostante le polemiche che alcune sue decisione hanno suscitato tra il personale sanitario, il Ministro promette che nessuna sua iniziativa potrà mai pregiudicare il diritto alla cura e la difesa della salute.

I provvedimenti del Ministro Schillaci

Il Ministro Schillaci aveva già anticipato la revoca dell’obbligo vaccinale, che per le professioni sanitarie avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre. L’adempimento vaccinale non è più obbligatorio dal 1 novembre scorso, con conseguente ripresa dell’esercizio professionale da parte dei sanitari sospesi.

A proposito di mascherine, invece, il Ministro ha aggiunto: “Mai abbiamo pensato di abbandonare l’uso delle mascherine negli ospedali e nelle RSA; anzi, nella circolare che ho firmato il 31 ottobre scorso ho parlato, non solo, dell’endemia, oggi, da COVID-19, ma anche dell’avvicinarsi della stagione influenzale. D’altronde – ha aggiunto – le mascherine sono sempre state un presidio molto utile negli ospedali, anche prima della pandemia da COVID-19″. Il ministro ha poi precisato «In nessun momento l’importanza della vaccinazione è stata messa in discussione dal governo. E nessuna mia iniziativa potrà mai pregiudicare il diritto alla cura e la difesa della salute» «I dati confermano l’importanza della vaccinazione nel prevenire ricoveri e decessi», ha proseguito.

Situazione Covid in Italia

Secondo quanto segnalato dal monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità salgono ancora i valori dell’incidenza dei casi di Covid-19 e anche dell’indice di trasmissibilità Rt, che torna sopra la soglia epidemica dell’unità. L’incidenza settimanale a livello nazionale arriva infatti a 388 ogni 100.000 abitanti (18-24 novembre) contro 353 ogni 100.000 della settimana precedente (11-17 novembre). Nel periodo 2-15 novembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,04 (range 0,80-1,31), in aumento rispetto alla settimana precedente – quando era a 0,88 – e superiore alla soglia epidemica. Aumenta l’occupazione dei reparti ospedalieri, mentre resta stabile l’occupazione delle terapie intensive. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è infatti questa settimana al 2,5%, contro il 2,5% della scorsa settimana. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale invece al 12%, contro l’11%. Aumentano da 3 a 5 le Regioni con reparti sopra soglia mentre sei Regioni risultano ad alto rischio per allerta resilienza.

Situazione Covid in Campania

Sono 2.483, su 15.191 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 16,34%, contro il 13,35 di ieri. Cinque le vittime indicate dal bollettino regionale, di cui tre nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati nelle terapie intensive salgono a quota 14 (+2) mentre quelli in degenza scendono a 287 (-18).