Il futuro di Conte in bilico, Oriali: “Spero possa restare”

Antonio Conte è stato intervistato dalla Rai nel corso della festa Scudetto sul Lungomare di Napoli. Il tecnico leccese non si è sbilanciato sul suo futuro: “Questo entusiasmo e questa passione penso che è qualcosa di straordinario e difficilmente la puoi trovare dappertutto. E’ sempre vincere, si lavora per fare qualcosa di bello e regalare queste giornate e sensazioni a noi che lavoriamo ma soprattutto ai tifosi. Sono davvero molto contento, festeggiare lo scudetto a Napoli è davvero qualcosa di straordinario”.

“Riusciti a coronare un sogno”, le parole di Conte nella festa Scudetto

“Da quell’amma faticà è passato un anno, abbiamo faticato tanto a siamo riusciti a coronare un sogno. Vedere tutti i tifosi in piazza a festeggiare lo scudetto è qualcosa di straordinario, ci ripaga da tutti i sacrifici fatti quest’anno. Si è creato un rapporto speciale con la città? Difficile non crearlo, una città passionale e ricca di entusiasmo. E’ una città che dà tutto e vuole anche tanto. Noi penso che gli abbiamo dato quello che avevamo e loro oggi di stanno ripagando con questo affetto straordinario che bisogna veramente provare per capire cosa significa“, ha detto Conte.

Anche Lele Oriali ha parlato ai microfoni della Rai del suo futuro e quindi anche quello dell’allenatore azzurro: “Spero che il mister si metta d’accordo per restare e continuare qui, io e la mia famiglia stiamo benissimo. Lo dico ad Antonio ogni giorno”.

