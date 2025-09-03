PUBBLICITÀ

Parte ufficialmente stasera il nuovo corso del Giugliano Calcio, al netto delle prime due giornate di campionato già disputate. In una piazza Matteotti, che di Giugliano ne è anima e cuore pulsante, addobbata a festa tra bandiere gialloblù, striscioni e fumogeni, i calciatori gialloblù si sono presentati ai tifosi, accorsi in massa per l’occasione e per incitare la squadra in vista degli obiettivi prefissati quest’anno.

Il Giugliano si presenta alla città, l’appello del patron Mazzamauro ai tifosi: “Stiamo uniti che ci divertiamo!”

Tanti i giocatori acclamati, a partire da capitan De Rosa, il vice capitano Caldore e senza dimenticare il bomber Alessio Nepi, che a suon di gol è letteralmente entrato nel cuore dei tifosi.

Giocatori che, dopo essere saliti sul palco uno ad uno, saranno poi consegnati ai cori e agli onori della piazza dal presidente Alfonso Mazzamauro, che ha così parlato una volta presa la parola: “Abbiamo costruito una rosa prima di uomini e poi di calciatori. Questi ragazzi, oltre che grandi soddisfazioni, ci daranno tanto calore, cosa che ci darete anche voi tifosi. Sono convinto che questo binomio andrà avanti ancora a lungo. Restiamo uniti tutti insieme, che quest’anno ci divertiamo!”.

Una serata di festa, colore e tanta curiosità di conoscere la squadra e i nuovi innesti. Serata che, però, non è stata priva di momenti spiacevoli: è balzata infatti, agli occhi dei tanti tifosi presenti in piazza, l’assenza del mister Gianluca Colavitto. Il vuoto lasciato dall’allenatore è stato attribuito, dal presidente Mazzamauro, all’insorgere di “alcuni problemi familiari” che ne hanno costretto l’allontanamento: ma queste dichiarazioni hanno fatto storcere il naso a tanti tifosi, e a rincarare la dose ci hanno pensato i mancati saluti e la totale mancanza di riferimenti al mister durante il corso della serata (l’unico, difatti, non menzionato in alcun modo).

Le voci circa un possibile esonero/dimissioni hanno iniziato subito a circolare, trovando già una parziale conferma stando a quanto lasciato trapelare da fonti vicine alla società gialloblù. Le prossime ore saranno cruciali per conoscere ufficialmente quale sarà il destino di Colavitto, che lascerebbe Giugliano dopo sole due giornate al timone.