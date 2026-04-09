Il Governo Meloni va avanti: “Niente dimissioni né rimpasto”

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“Niente dimissioni, né rimpasto, governeremo per cinque anni” come ci siamo impegnati a fare“. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua informativa alla Camera. Sulle accuse di sudditanza del governo a Donald Trump, ribatte che “la collocazione internazionale dell’Italia è la stessa da circa 80 anni”.

E sulla giustizia, dopo la vittoria del no al referendum, la premier auspica che “il cantiere di questa riforma non venga abbandonato, abbiamo il dovere di trovare soluzioni concrete in un clima di collaborazione a favore di una magistratura libera”. Ma Schlein la attacca: “Avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne”.

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