Il laboratorio dove i regali non si comprano, ma si raccontano

La storia di Laura, artigiana tra Pozzuoli e Napoli, che crea oggetti personalizzati capaci di custodire emozioni vere.

Non tutti i regali si scartano. Alcuni si conservano, si ricordano, si tramandano.

In un’epoca in cui tutto si acquista con un click e arriva identico in migliaia di case, c’è chi ha scelto una strada diversa: creare oggetti unici, che nascono da una storia precisa. Quella di chi li riceverà.

Dietro queste creazioni c’è Laura, anima del progetto artigianale LesBri. Nata e cresciuta a Pozzuoli, oggi vive a Napoli, dove si è trasferita dopo il matrimonio, portando con sé la passione per il fatto a mano che l’accompagna fin da bambina.

Fin da piccola amava creare con stoffe, colori e piccoli lavori manuali. A credere nel suo talento per primo è stato il padre, che le regalò una macchina da cucire, gesto che ancora oggi sente vicino in ogni creazione. Per anni quella passione è rimasta in secondo piano, finché il sostegno del marito l’ha spinta a trasformarla in qualcosa di concreto. Così è nato LesBri, un nome che racchiude affetto e famiglia.

Ma ciò che rende davvero speciale il suo lavoro non è solo la manualità: è il modo in cui ogni creazione nasce da un racconto. C’è chi le affida il ricordo di una nascita, chi vuole celebrare un amore, chi desidera rendere eterno un momento che non tornerà più. Dietro ogni richiesta c’è una storia diversa, e Laura la trasforma in qualcosa che si può toccare, conservare, regalare.

Oggi il suo è un piccolo laboratorio di emozioni. Laura realizza articoli personalizzati per momenti importanti: battesimi, matrimoni, anniversari, nascite, ricorrenze. Ogni oggetto nasce dall’ascolto e si trasforma in un ricordo tangibile, fatto di nomi, date, frasi e dettagli che parlano di vita vera.

Chi riceve una sua creazione spesso non trova solo un oggetto, ma un’emozione che riaffiora ogni volta che lo guarda. Ed è proprio questo che sta facendo crescere LesBri: il passaparola di chi si è sentito davvero rappresentato in qualcosa di creato su misura.

In un mercato dominato dalla produzione in serie, il suo lavoro riporta al centro il valore del tempo e dei sentimenti. Non si tratta solo di acquistare un oggetto, ma di custodire un momento, di dare forma a ciò che conta davvero.

E forse è proprio questo il motivo per cui sempre più persone seguono il suo lavoro online, curiose di scoprire quale storia si nasconderà dietro la prossima creazione.

Chi desidera scoprire il mondo creativo di Laura può trovare le sue realizzazioni sul sito lesbri.it e seguirla su Instagram @lesbri.creations, dove ogni oggetto racconta una storia diversa.