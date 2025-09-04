PUBBLICITÀ

Giorgio Armani ha sempre avuto un forte legame con Napoli, definendola una città “con un caos che ipnotizza”. Legame che, negli ultimi anni, è diventato sempre più forte ed emblematico grazie anche alla collaborazione con la SSC Napoli, griffando le maglie della squadra azzurra che, con questo marchio, ha anche vinto gli ultimi due scudetti.

Ma a tenere uniti Armani e Napoli sin dall’alba dei tempi è stata un’istituzione partenopea nonché del mondo del cinema: parliamo, ovviamente, di Sophia Loren.

Il legame di Armani con Napoli passa anche per Sophia Loren, un’amicizia indissolubile tra cinema e moda

Un’amicizia nata negli anni ’70, con una prima collaborazione tra l’attrice e lo stilista e continuata nel tempo. Entrambi, pilastri nel mondo del cinema e della moda, hanno costruito un rapporto di stima e affetto reciproco, dimostrando come le passioni e i successi possano legare le persone nel tempo.

Un legame, tra i due, divenuto ormai ultradecennale. Era ancora lei, l’attrice, a fare da madrina alla serata in cui si festeggiava il 40ennale della casa di moda nota in tutto il mondo, dieci anni fa. E lui ricambiava. Vestendola in modo unico. Nel 2021 quando Sophia veniva premiata come miglior attrice protagonista per La vita davanti a sé, diretto dal figlio Edoardo, ai David di Donatello, in un sinuoso abito nero Giorgio Armani Privé, illuminato da una doppia linea di cristalli e con un abito lungo e scintillante, ricoperto di paillettes e cristalli blu notte, per calcare il palco trionfante.

L’ultima dichiarazione di “amore” appena un anno fa, quando al compleanno di Armani, la Loren aveva espresso tutto il suo slancio affettivo: «ll mio amore e affetto per te rendono i nostri momenti insieme senza tempo, la luce nei tuoi occhi brillerà per sempre e il fuoco della tua passione non si spegnerà mai. Non importa l’età, non importa il tempo».