PUBBLICITÀ
HomeCinemaIl legame di Armani con Napoli passa anche per Sophia Loren, un'amicizia...
CinemaCronaca nazionaleModa

Il legame di Armani con Napoli passa anche per Sophia Loren, un’amicizia indissolubile tra cinema e moda

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Il legame di Armani con Napoli passa anche per Sophia Loren, un'amicizia indissolubile tra cinema e moda
Il legame di Armani con Napoli passa anche per Sophia Loren, un'amicizia indissolubile tra cinema e moda
PUBBLICITÀ

Giorgio Armani ha sempre avuto un forte legame con Napoli, definendola una città “con un caos che ipnotizza”. Legame che, negli ultimi anni, è diventato sempre più forte ed emblematico grazie anche alla collaborazione con la SSC Napoli, griffando le maglie della squadra azzurra che, con questo marchio, ha anche vinto gli ultimi due scudetti.

Ma a tenere uniti Armani e Napoli sin dall’alba dei tempi è stata un’istituzione partenopea nonché del mondo del cinema: parliamo, ovviamente, di Sophia Loren.

PUBBLICITÀ

Il legame di Armani con Napoli passa anche per Sophia Loren, un’amicizia indissolubile tra cinema e moda

Un’amicizia nata negli anni ’70, con una prima collaborazione tra l’attrice e lo stilista e continuata nel tempo. Entrambi, pilastri nel mondo del cinema e della moda, hanno costruito un rapporto di stima e affetto reciproco, dimostrando come le passioni e i successi possano legare le persone nel tempo.

Un legame, tra i due, divenuto ormai ultradecennale. Era ancora lei, l’attrice, a fare da madrina alla serata in cui si festeggiava il 40ennale della casa di moda nota in tutto il mondo, dieci anni fa. E lui ricambiava. Vestendola in modo unico. Nel 2021 quando Sophia veniva premiata come miglior attrice protagonista per La vita davanti a sé, diretto dal figlio Edoardo, ai David di Donatello, in un sinuoso abito nero Giorgio Armani Privé, illuminato da una doppia linea di cristalli e con un abito lungo e scintillante, ricoperto di paillettes e cristalli blu notte, per calcare il palco trionfante.

L’ultima dichiarazione di “amore” appena un anno fa, quando al compleanno di Armani, la Loren aveva espresso tutto il suo slancio affettivo: «ll mio amore e affetto per te rendono i nostri momenti insieme senza tempo, la luce nei tuoi occhi brillerà per sempre e il fuoco della tua passione non si spegnerà mai. Non importa l’età, non importa il tempo».

La mano di Armani sulle maglie dello Scudetto, “Re Giorgio” ha reso eterno il suo legame con Napoli

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati