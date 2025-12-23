Il maltempo rovina il brindisi della Vigilia, prorogata l’allerta meteo a Napoli

PUBBLICITÀ

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali per l’intera giornata di domani e fino alle 6 di giovedì 25 dicembre e ha inoltre emanato una allerta meteo per venti forti sud-occidentali.

Si prevedono ancora precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che, a scala locale, potrebbero essere anche intense e causare un rischio idrogeologico. La criticità riguarda le seguenti zone di allerta: 1 – Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 2 – Alto Volturno e Matese; 3 – Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; 5 – Tusciano e Alto Sele; 6 – Piana Sele e Alto Cilento; 8 – Basso Cilento.

Sulle zone 1 e 3 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) scatta anche l’allerta meteo per venti forti e conseguente mare agitato lungo le coste esposte. Particolarmente interessate le isole, la penisola sorrentino-amalfitana e i litorali.

Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni di fragilità del territorio.

Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si prega di voler monitorare il verde pubblico e assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.