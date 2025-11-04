PUBBLICITÀ
Il Napoli è già attivo sul mercato, occhi puntati sul gioiellino del Verona

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Il calciomercato non dorme mai. E in virtù di ciò, tante squadre stanno già lavorando a fari spenti per programmare i prossimi colpi tra la prossima sessione di mercato invernale e quella estiva che verrà.

E anche il Napoli, tra le tante, sta iniziando a sondare il terreno per quelli che potrebbero essere i potenziali colpi per una squadra in costante rodaggio e crescita.

Tra gli obiettivi cerchiati in rosso dalla dirigenza azzurra, c’è anche l’ultima rivelazione della Serie A: parliamo di Giovane, attaccante del Verona astro nascente del campionato nostrano.

21 anni, classe 2003, l’attaccante brasiliano è arrivato in estate dal Corinthians e dagli scaligeri è stato pagato appena 3 milioni di euro. Un gol e tre assist all’attivo in queste prime 10 giornate di campionato, Giovane sta rubando l’occhio per il suo estro, tecnica e capacità di saltare l’uomo garantendo quasi sempre superiorità numerica in campo. E non gli manca l’altruismo: sebbene l’attacco del Verona abbia registrato finora numeri non entusiasmanti, l’intesa con il centravanti nigeriano Gift Orban sembra già bella che solida.

A lanciare l’indiscrezione, l’esperto di calciomercato Nicolò Schira. Sul giocatore ci sarebbero anche gli occhi di Inter, Milan, Atalanta, Roma e Fiorentina, con quest’ultima che l’aveva già cercato in estate su indicazione dell’ex allenatore Raffaele Palladino (che avrebbe rotto con i Viola, tra i tanti motivi, proprio per il suo mancato acquisto): Giovane nelle ultime ore era a Milano con il suo procuratore, Beppe Riso, e l’entourage dell’agenzia Grsports per discutere del suo futuro. La sua valutazione attuale dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

