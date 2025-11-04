PUBBLICITÀ

Il calciomercato non dorme mai. E in virtù di ciò, tante squadre stanno già lavorando a fari spenti per programmare i prossimi colpi tra la prossima sessione di mercato invernale e quella estiva che verrà.

E anche il Napoli, tra le tante, sta iniziando a sondare il terreno per quelli che potrebbero essere i potenziali colpi per una squadra in costante rodaggio e crescita.

Il Napoli è già attivo sul mercato, occhi puntati sul gioiellino del Verona

Tra gli obiettivi cerchiati in rosso dalla dirigenza azzurra, c’è anche l’ultima rivelazione della Serie A: parliamo di Giovane, attaccante del Verona astro nascente del campionato nostrano.

21 anni, classe 2003, l’attaccante brasiliano è arrivato in estate dal Corinthians e dagli scaligeri è stato pagato appena 3 milioni di euro. Un gol e tre assist all’attivo in queste prime 10 giornate di campionato, Giovane sta rubando l’occhio per il suo estro, tecnica e capacità di saltare l’uomo garantendo quasi sempre superiorità numerica in campo. E non gli manca l’altruismo: sebbene l’attacco del Verona abbia registrato finora numeri non entusiasmanti, l’intesa con il centravanti nigeriano Gift Orban sembra già bella che solida.

A lanciare l’indiscrezione, l’esperto di calciomercato Nicolò Schira. Sul giocatore ci sarebbero anche gli occhi di Inter, Milan, Atalanta, Roma e Fiorentina, con quest’ultima che l’aveva già cercato in estate su indicazione dell’ex allenatore Raffaele Palladino (che avrebbe rotto con i Viola, tra i tanti motivi, proprio per il suo mancato acquisto): Giovane nelle ultime ore era a Milano con il suo procuratore, Beppe Riso, e l’entourage dell’agenzia Grsports per discutere del suo futuro. La sua valutazione attuale dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro.