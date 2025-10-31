PUBBLICITÀ
Il Napoli guarda al mercato, occhi su due centrocampisti per sostituire De Bruyne

Luciano Mottola
Luciano Mottola
Il Napoli ha già acceso i motori in vista del mercato di gennaio. La priorità è rinforzare il centrocampo, reparto che dovrà fare a meno di Kevin De Bruyne, ancora ai box, e a breve anche di André-Frank Zambo Anguissa, pronto a partire per la Coppa d’Africa.

Il ds Giovanni Manna ha cerchiato in rosso due profili che fanno brillare gli occhi al club azzurro: Kobbie Mainoo del Manchester United e Lorenzo Pellegrini della Roma. Due giocatori diversi per età e caratteristiche, ma accomunati da tecnica, personalità e da tempo sotto osservazione da parte della dirigenza di Aurelio De Laurentiis.

Mainoo rappresenta il prototipo del centrocampista moderno, dinamico e futuribile, mentre Pellegrini porterebbe leadership, esperienza e qualità da top player nel cuore del gioco. La missione è complessa su entrambi i fronti, ma il Napoli è pronto a muoversi con decisione per consegnare rinforzi di spessore a Conte nella seconda parte di stagione.

Gennaio si avvicina, il mercato si prepara ad accendersi: a Castel Volturno, la lista è corta, ma le ambizioni restano alte.

