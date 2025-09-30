PUBBLICITÀ
Il Napoli ha le sue scarpe, la Sneakers presenta l’edizione “Scudetto” dedicata agli azzurri

Di Nicola Avolio
Il Napoli annuncia ufficialmente il lancio delle Sneakers “Scudetto” Limited Edition. Un prodotto realizzato in sole 120 repliche per celebrare la vittoria del quarto scudetto conquistato dalla squadra la scorsa stagione nonché un modo per coniugare bellezza, sport e artigianato napoletano.

Un simbolo di appartenenza che passa anche attraverso la realizzazione un paio di scarpe 100% Made in Italy. Camoscio pregiato, tagli rifiniti e tinti a mano con esclusivo effetto selleria e suola in vera gomma per garantire comfort e resistenza. Un nuovo oggetto che si aggiunge alla linea esclusiva realizzata per la vittoria dello scudetto.

Le Sneakers Scudetto saranno disponibili all’acquisto esclusivamente negli store ufficiali di via Calabritto e Piazza San Domenico a Napoli.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

