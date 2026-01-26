PUBBLICITÀ
Il Napoli pensa a Insigne: prende corpo il clamoroso ritorno del Magnifico

Di Redazione Internapoli
lorenzo insigne napoli
L’emergenza infortuni, unita ai recenti addii di Lorenzo Lucca e Noa Lang, costringe il club a nuove valutazioni per completare l’organico a disposizione di Antonio Conte. Dopo l’arrivo del brasiliano Giovane dall’Hellas Verona, il direttore sportivo Giovanni Manna sta riflettendo sulla possibilità di inserire almeno un altro rinforzo.

Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, è emersa anche una suggestione che profuma di nostalgia. Il Napoli starebbe infatti valutando il clamoroso ritorno di Lorenzo Insigne. L’ex capitano azzurro è attualmente svincolato dopo la fine dell’esperienza al Toronto e il suo nome è tornato a circolare con insistenza negli ambienti partenopei.

Insigne era stato accostato alla Lazio in vista del mercato invernale, ma l’operazione non si è mai concretizzata. Ora il Napoli starebbe facendo alcune valutazioni interne, senza decisioni definitive, ma con l’idea di capire se esistono le condizioni tecniche ed economiche per un ritorno che avrebbe un forte impatto anche a livello emotivo.

